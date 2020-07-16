В аэропорту "Львов" пассажиры прилетевшие из других стран могут пройти ПЦР-тест на коронавирус

В то время, как в Минздраве сообщили, что тест на коронавирус для прекращения самоизоляции по прибытию из страны "красной" зоны можно сдать не по месту проживания, в международном аэропорту "Львов" открыли пункт тестирования на коронавирусную инфекцию для всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Пройти ПЦР-тест на коронавирус могут только прилетевшие пассажиры, поскольку пункт забора биоматериалов находится в зале прилета в зоне с ограниченным доступом.

"Мы начали ПЦР-тестирования для досрочного прекращения самоизоляции лиц, которые пересекли государственную границу", – говорится в сообщении.

Тест на коронавирус. Фото: Facebook/Международный аэропорт Львов

16 июля 23 пассажира, которые прилетели из Лондона во Львов, сделали тест на коронавирус. Медицинская процедура вместе с оформлением длится 15 минут, но стоимость теста составляет 1527 гривен. Оплатить его можно через интернет.

В аэропорту "Львов" проводят тесты на коронавирус. Фото: Facebook/Международный аэропорт Львов

Ранее Українські Новини сообщали, с 16 июля Болгария разрешила украинцам въезжать на территорию страны без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус.

Кроме того, Греция обязала украинцев перед пересечением границы предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.