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16 июля 2020, четверг, 13:43 751
Общество 2020-07-16T14:00:02+03:00
Українські Новини
Сколько в Киеве стоит ПЦР-тест на коронавирус и где его делают

Сколько в Киеве стоит ПЦР-тест на коронавирус и где его делают

Валерия Драгомирова
Киев, Коронавирус, ПЦР-тест
Коронавирус. Фото. Pixabay
Коронавирус. Фото. Pixabay

В киевских частных клиниках проводят тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на коронавирус стоимостью 1920-2720 гривен.

Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда частных клиник.

В клиниках сети "Медиком" проведение ПЦР-теста на коронавирус стоит 1 920 гривен; срок исполнения теста – 3 рабочих дня.

Также "Медиком" предлагает проведение ПЦР-теста на выезде стоимостью 2 720 гривен за один тест.

В клиниках "Into-Sana" стоимость ПЦР-теста составляет 2 000 гривен; срок исполнения теста – 4 дня.

В клиниках "Into-Sana" по улице Р.Окипной и на Днепровской набережной также проводят ПЦР-тест стоимостью 2 500 гривен, который будут готовы на протяжении одного дня.

В клиниках сети "Viva" проведение ПЦР-теста стоит 2 280 гривен и будет выполнятся на протяжении 2 рабочих дней.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 14 июля, 25 стран отрыли въезд для украинских туристов; некоторые страны требуют у украинских туристов отрицательные результаты ПЦР-тестов.

Для путешествия на Багамы необходимо иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не более 10 дней назад.

Хорватия и Тунис требуют отрицательные результаты ПЛР-теста и прохождение карантина от 7 до 14 дней.

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