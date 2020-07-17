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17 июля 2020, пятница, 12:13 243
Верховная Рада и партии 2020-07-17T13:00:02+03:00
Українські Новини
"Голос" перешел в оппозицию

"Голос" перешел в оппозицию

Ирина Николенко
Верховная Рада, Оппозиция, Народные депутаты, Голос, Кира Рудик
Фракция
Фракция "Голос". Фото: Facebook/ Кира Рудык

После того, как "Голос" исключил Вакарчука из избирательного списка, партия заявила, что переходит в оппозицию.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила глава партии, депутат от одноименной фракции Кира Рудык, передают Українськi Новини.

"Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять... Партия "Голос" переходит в оппозицию к существующей власти", – сказала она.

Рудык подчеркнула, что за год работы в парламенте депутаты их фракции увидели, что "монобольшинство" изменило ценностям, которые декларировало, а Президент стесняется сказать, что Россия – это агрессор.

На трибуне присутствовали все депутаты фракции.

Как сообщали Українськi Новини, Святослав Вакарчук сообщил, что намерен сложить полномочия депутата путем исключения съездом партии "Голос" из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере депутатского мандата.

Святослав Вакарчук вышел из состава депутатской фракции и политической партии "Голос".

В первый день работы парламента 9-го созыва партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" перешла в оппозицию к власти.

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