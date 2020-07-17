"Голос" перейшов в опозицію

Після того, як "Голос" виключив Святослава Вакарчука з виборчого списку, партія заявила, що переходить в опозицію.

Про це заявила голова партії, депутат від однойменної фракції Кіра Рудик з трибуни Верховної Ради, передають Українські Новини.

"Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не треба допомагати, її потрібно міняти... Партія "Голос" переходить в опозицію до існуючої влади", – сказала вона.

Рудик підкреслила, що за рік роботи в парламенті депутати їх фракції побачили, що "монобільшість" змінила цінності, які декларувала, а президент соромиться сказати, що Росія – це агресор.

Біля трибуни були присутні всі депутати фракції.

Зазначимо, парламентська фракція "Голос" ніколи не входила до складу провладної коаліції у Верховній Раді України. У той же час фракція "Слуга народу", завдяки своєму численному складу, сформувала так звану монобільшість, що дозволяє їй приймати закони практично без допомоги інших парламентських фракцій.

В свою чергу юрист Андрій Портнов прокоментував заяву Кіри Рудик про перехід "Голосу" в опозицію до діючої влади: "Фракція "Голос" заявила про перехід в опозицію. Справжній жах. З таким викликом країна ще не стикалася".

Як повідомляли Українські Новини, Святослав Вакарчук повідомив, що має намір скласти повноваження депутата шляхом виключення з'їздом партії "Голос" з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати депутатського мандата.

Екс-депутат Верховної Ради Святослав Вакарчук вийшов зі складу депутатської фракції політичної партії "Голос".