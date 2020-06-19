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19 июня 2020, пятница, 16:49 27
Верховная Рада и партии 2020-06-19T18:15:04+03:00
Українські Новини
Вакарчук рассказал, каким способом намерен сложить полномочия депутата

Вакарчук рассказал, каким способом намерен сложить полномочия депутата

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Голос, Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук

Депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук намерен сложить полномочия депутата путем исключения съездом партии "Голос" из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере депутатского мандата.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР (Верховная Рада) мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - написал он.

Вакарчук подчеркнул, что такой способ сложения депутатского мандата - вынужденный и формальный.

"И мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но, это уже их ответственность. Как и говорил ранее, остаюсь членом партии "Голос", и сделаю все от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной", - подытожил он.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук вышел из фракции "Голос".

Жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, руководитель норвежской компании "AICE Hydro" в Украине Алина Свидерская может пройти в Раду от партии "Голос" в случае сложениях депутатских полномочий Вакарчуком.

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