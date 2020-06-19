Вакарчук рассказал, каким способом намерен сложить полномочия депутата

Депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук намерен сложить полномочия депутата путем исключения съездом партии "Голос" из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере депутатского мандата.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР (Верховная Рада) мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - написал он.

Вакарчук подчеркнул, что такой способ сложения депутатского мандата - вынужденный и формальный.

"И мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но, это уже их ответственность. Как и говорил ранее, остаюсь членом партии "Голос", и сделаю все от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной", - подытожил он.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук вышел из фракции "Голос".

Жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, руководитель норвежской компании "AICE Hydro" в Украине Алина Свидерская может пройти в Раду от партии "Голос" в случае сложениях депутатских полномочий Вакарчуком.