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16 июля 2020, четверг, 21:47 286
Общество 2020-07-16T22:15:01+03:00
Українські Новини
Утром в пятницу в Киеве ограничат движение на Шулявском путепроводе

Утром в пятницу в Киеве ограничат движение на Шулявском путепроводе

Ольга Фандорина
ремонтные работы, Ремонт дорог, Ограничение движения, Шулявский путепровод
Шулявский мост. Фото: Информатор
Шулявский мост. Фото: Информатор

В Киеве с 17 по 20 июля частично ограничат движение на съездах Шулявского путепровода в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В связи с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия на съездах Шулявского путепровода предусмотрено частичное ограничение движения транспорта", - говорится в сообщении.

В частности, движение ограничат:

  • на съезде с проспекта Победы на ул. Довженко - с 9:00 17 июля в 7:00 20 июля;
  • на съезде с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы - с 15:00 17 июля до 7:00 20 июля.

Тем временем, на Южном мосту до конца лета ограничат движение.

В Киеве на Воздухофлотском путепроводе и под ним частично ограничили движение транспорта на месяц.

Кроме того, наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов и Верховная Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом. 

В 2019 году в Киеве среднестатистический водитель провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни. Такие данные обнародовала всемирно известная компания по анализу и регулированию трафика ТomTom.

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