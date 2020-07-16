Утром в пятницу в Киеве ограничат движение на Шулявском путепроводе

В Киеве с 17 по 20 июля частично ограничат движение на съездах Шулявского путепровода в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. "В связи с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия на съездах Шулявского путепровода предусмотрено частичное ограничение движения транспорта", - говорится в сообщении. В частности, движение ограничат: на съезде с проспекта Победы на ул. Довженко - с 9:00 17 июля в 7:00 20 июля; на съезде с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы - с 15:00 17 июля до 7:00 20 июля. Тем временем, на Южном мосту до конца лета ограничат движение. В Киеве на Воздухофлотском путепроводе и под ним частично ограничили движение транспорта на месяц. Кроме того, наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов и Верховная Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом. В 2019 году в Киеве среднестатистический водитель провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни. Такие данные обнародовала всемирно известная компания по анализу и регулированию трафика ТomTom.