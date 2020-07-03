На Южном мосту до конца лета ограничат движение: карта

В Киеве на Южном мосту сегодня ночью частично ограничат движение транспорта. Такие ограничения связаны с текущим ремонтом покрытия и продлятся они до конца лета. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, с 3 июля до 30 августа на мосту будет ограничено движение транспорта. "Частичное ограничение движения запланировано в эти выходные в направлении Столичного шоссе", - говорится в сообщении.

КК "Киевавтодор" просит прощения за неудобства.

Также в КГГА сообщили, что большинство работ будут проводить ночью, чтобы меньше влиять на трафик автомобилей на мосту.

В Киеве на Южном мосту ночью ограничат движение транспорта до 30 августа. Схема: КГГА

В Киеве на Южном мосту ночью ограничат движение транспорта до 30 августа. Схема: КГГА

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Воздухофлотском путепроводе и под ним частично ограничили движение транспорта на месяц.

Кроме того, наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов и Верховная Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.