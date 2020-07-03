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03 июля 2020, пятница, 12:10 824
Общество 2020-07-03T13:00:01+03:00
Українські Новини
На Южном мосту до конца лета ограничат движение: карта

На Южном мосту до конца лета ограничат движение: карта

Ольга Фандорина
Южный мост, Ограничение движения, Ремонт автодорог, Ремонт дороги
Южный мост. Фото: Википедия
Южный мост. Фото: Википедия

В Киеве на Южном мосту сегодня ночью частично ограничат движение транспорта. Такие ограничения связаны с текущим ремонтом покрытия и продлятся они до конца лета. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, с 3 июля до 30 августа на мосту будет ограничено движение транспорта. "Частичное ограничение движения запланировано в эти выходные в направлении Столичного шоссе", - говорится в сообщении.

КК "Киевавтодор" просит прощения за неудобства. 

Также в КГГА сообщили, что большинство работ будут проводить ночью, чтобы меньше влиять на трафик автомобилей на мосту.

В Киеве на Южном мосту ночью ограничат движение транспорта до 30 августа. Схема: КГГАВ Киеве на Южном мосту ночью ограничат движение транспорта до 30 августа. Схема: КГГА

В Киеве на Южном мосту ночью ограничат движение транспорта до 30 августа. Схема: КГГА

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Воздухофлотском путепроводе и под ним частично ограничили движение транспорта на месяц.

Кроме того, наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов и Верховная Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом. 

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