Вранці в п'ятницю обмежать рух на Шулявському шляхопроводі в Києві

У Києві з 17 по 20 липня частково обмежать рух на з'їздах Шулявського шляхопроводу в зв'язку з ремонтними роботами. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. "У зв'язку з укладанням верхніх шарів асфальтобетонного покриття на з'їздах Шулявського шляхопроводу передбачено часткове обмеження руху транспорту", — сказано в повідомленні. Зокрема, рух обмежать: на з'їзді з проспекту Перемоги на вул. Довженка — з 9:00 17 липня о 7:00 20 липня; на з'їзді з вул. Вадима Гетьмана на просп. Перемоги — з 15:00 17 липня до 7:00 20 липня. Тим часом, на Південному мосту до кінця літа обмежать рух. У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі і під ним частково обмежили рух транспорту на місяць. Крім того, покарання за порушення ПДР посилять. У 2019 році в Києві середньостатистичний водій провів у заторах 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годинам, викресленим з життя. Такі дані оприлюднила всесвітньо відома компанія з аналізу та регулювання трафіку ТомТом.