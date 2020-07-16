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16 липня 2020, четвер, 21:47 5
Суспільство 2020-07-16T22:15:01+03:00
Українські Новини
Вранці в п'ятницю обмежать рух на Шулявському шляхопроводі в Києві

Вранці в п'ятницю обмежать рух на Шулявському шляхопроводі в Києві

Ольга Фандорина
Ремонт, Київ, Шулявський міст, Ремонт доріг, Шулявський шляхопровід
Шулявський міст. Фото: Інформатор
Шулявський міст. Фото: Інформатор

У Києві з 17 по 20 липня частково обмежать рух на з'їздах Шулявського шляхопроводу в зв'язку з ремонтними роботами. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"У зв'язку з укладанням верхніх шарів асфальтобетонного покриття на з'їздах Шулявського шляхопроводу передбачено часткове обмеження руху транспорту", — сказано в повідомленні.

Зокрема, рух обмежать:

  • на з'їзді з проспекту Перемоги на вул. Довженка — з 9:00 17 липня о 7:00 20 липня;
  • на з'їзді з вул. Вадима Гетьмана на просп. Перемоги — з 15:00 17 липня до 7:00 20 липня.

Тим часом, на Південному мосту до кінця літа обмежать рух.

У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі і під ним частково обмежили рух транспорту на місяць.

Крім того, покарання за порушення ПДР посилять.

У 2019 році в Києві середньостатистичний водій провів у заторах 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годинам, викресленим з життя. Такі дані оприлюднила всесвітньо відома компанія з аналізу та регулювання трафіку ТомТом.

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