Вранці в п'ятницю обмежать рух на Шулявському шляхопроводі в Києві

У Києві з 17 по 20 липня частково обмежать рух на з'їздах Шулявського шляхопроводу в зв'язку з ремонтними роботами. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"У зв'язку з укладанням верхніх шарів асфальтобетонного покриття на з'їздах Шулявського шляхопроводу передбачено часткове обмеження руху транспорту", — сказано в повідомленні.

Зокрема, рух обмежать:

на з'їзді з проспекту Перемоги на вул. Довженка — з 9:00 17 липня о 7:00 20 липня;

на з'їзді з вул. Вадима Гетьмана на просп. Перемоги — з 15:00 17 липня до 7:00 20 липня.

Тим часом, на Південному мосту до кінця літа обмежать рух.

У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі і під ним частково обмежили рух транспорту на місяць.

Крім того, покарання за порушення ПДР посилять.