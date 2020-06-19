В Киеве на Воздухофлотском путепроводе и под ним частично ограничили движение транспорта на месяц

Киеве на на Воздухофлотском путепроводе и под ним частично ограничат движение на месяц в связи с проведением противоаварийных работ, в то время, как в Киевской области из 28 запланированных на ремонт дорог ремонтные работы начались на 6. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевавтодора". Так, сообщается, что с 8:00 19 июня на Воздухофлотском путепроводе начинаются противоаварийные работы, которые продлятся 19 июля. Отмечается, что на время работ движение на путепроводе будет частично ограничено. Также будетограничено движение под путепроводом на 1 полосу в сторону Святошино. Карта противоаварийных работ на Воздухофлотском путепроводе. Фото: Facebook\/Комунальна корпорація "Київавтодор" Как сообщали Україньскі Новини, киевляне раскритиковали свежий ремонт улицы на Подоле. Также Верховная Рада намерена предусмотреть возможность выделения средств из фонда борьбы с коронавирусом на улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Кроме того, наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов и Верховная Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.