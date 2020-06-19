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19 июня 2020, пятница, 08:56 614
Общество 2020-06-19T09:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве на Воздухофлотском путепроводе и под ним частично ограничили движение транспорта на месяц

В Киеве на Воздухофлотском путепроводе и под ним частично ограничили движение транспорта на месяц

Елена Новикова
ремонтные работы, Ограничение движения, Коммунальная корпорация
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

Киеве на на Воздухофлотском путепроводе и под ним частично ограничат движение на месяц в связи с проведением противоаварийных работ, в то время, как в Киевской области из 28 запланированных на ремонт дорог ремонтные работы начались на 6.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевавтодора".

Так, сообщается, что с 8:00 19 июня на Воздухофлотском путепроводе начинаются противоаварийные работы, которые продлятся 19 июля.

Отмечается, что на время работ движение на путепроводе будет частично ограничено. Также будет

ограничено движение под путепроводом на 1 полосу в сторону Святошино.

Карта противоаварийных работ на Воздухофлотском путепроводе. Фото: Facebook/Комунальна корпорація Карта противоаварийных работ на Воздухофлотском путепроводе. Фото: Facebook/Комунальна корпорація "Київавтодор"

Как сообщали Україньскі Новини, киевляне раскритиковали свежий ремонт улицы на Подоле.

Также Верховная Рада намерена предусмотреть возможность выделения средств из фонда борьбы с коронавирусом на улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Кроме того, наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов и Верховная Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.

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