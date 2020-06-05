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05 июня 2020, пятница, 15:23 1318
Выборы 2020-06-05T17:15:03+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" допустили, что на выборы мэра Киева могут выдвинуть женщину

В "Слуге народа" допустили, что на выборы мэра Киева могут выдвинуть женщину

Валерия Драгомирова
Слуга народа, Давид Арахамия, Выборы мэра Киева
Давид Арахамия
Давид Арахамия

И пока в "Слуге народа" хотят, чтобы кандидат на мэра Киева выбирался на праймериз, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия допускает выдвижение от партии в кандидаты на пост мэра Киева женщины.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Женщина, я считаю, должна возглавить столицу рано или поздно, потому что не было ни одного раза в истории женщины-мэра Киева... Я просто вам говорю, немного интриги, что это может быть женщина", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, у кого из изъявивших желание участвовать в праймериз на выдвижение в кандидаты мэра Киева больше шансов на победу в местных выборах. 

По словам Арахамии, в партии много достойных женщин.

Как сообщали Українськi Новини, Ткаченко заявил, что будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева

Дубинский также будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Тем временем в Офисе Зеленского допустили участие главного санврача Ляшко в выборах мэра Киева

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