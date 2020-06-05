В "Слуге народа" допустили, что на выборы мэра Киева могут выдвинуть женщину

И пока в "Слуге народа" хотят, чтобы кандидат на мэра Киева выбирался на праймериз, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия допускает выдвижение от партии в кандидаты на пост мэра Киева женщины.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.



"Женщина, я считаю, должна возглавить столицу рано или поздно, потому что не было ни одного раза в истории женщины-мэра Киева... Я просто вам говорю, немного интриги, что это может быть женщина", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, у кого из изъявивших желание участвовать в праймериз на выдвижение в кандидаты мэра Киева больше шансов на победу в местных выборах.



По словам Арахамии, в партии много достойных женщин.



Как сообщали Українськi Новини, Ткаченко заявил, что будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева.



Дубинский также будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.



Тем временем в Офисе Зеленского допустили участие главного санврача Ляшко в выборах мэра Киева.