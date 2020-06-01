подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 июня 2020, понедельник, 18:18 35
Выборы 2020-06-01T19:15:02+03:00
Українські Новини
В Офисе Зеленского допустили участие главного санврача Ляшко в выборах мэра Киева

В Офисе Зеленского допустили участие главного санврача Ляшко в выборах мэра Киева

Валерия Драгомирова
Выборы мэра, Выборы мэра Киева, Виктор Ляшко
Виктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine
Виктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко допускает, что заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко может участвовать в выборах мэра Киева от партии "Слуга народа".

Об этом он сообщил в интервью изданию "Вести", передают Українськi Новини.

"Наш приоритет простой: мы проводим социологические исследования. У некоторых нардепов от партии "Слуга народа" есть желание идти на выборы, но есть и другие варианты. Например, многие обсуждают, что от нас на мэрские выборы в Киеве может пойти Виктор Ляшко", - сказал он.

По его словам, это не окончательная кандидатура и все будет зависеть от результатов социологических исследований и праймериз внутри партии.

"Не могу вам сейчас сказать, что конкретно этот кандидат будет баллотироваться. Но если говорить просто о Викторе Ляшко - как о человеке и менеджере, - он реально на своих плечах вытащил всю эту историю с коронавирусом. Мы сейчас находимся на этапе социологических исследований, потом будет разговор с фракцией, посоветуемся и решим. Есть и другие претенденты. Думаю, внутри партии будут праймериз", - сказал он.

В то же время Тимошенко считает, что Ляшко проявил себя хорошим управленцем, что необходимо для должности городского главы.

"Задача мэра города - не политика, а управление процессами. Я считаю Ляшко действительно крутым менеджером, помимо его человеческих качеств. Он действительно хороший парень, у него нет второго-третьего дна. Поэтому, думаю, что у него отличное политическое будущее", - сказал замруководителя Офиса.

Как сообщали Українськi Новини, Ткаченко заявил, что будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева. 


Кроме того, Качура будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева. 

Тем временем Ляшко задекларировал 640,1 тыс. гривен гонораров

Больше новостей о: Выборы мэра Выборы мэра Киева Виктор Ляшко

Против угрожавшего взорвать мост Метро открыли уголовное дело. Взрывчатка оказалась муляжом
У Зеленского хотят ограничить освещение работы президента 20-25 журналистами
Новости
В Греции обещают возмещать расходы туристам, которые заболеют коронавирусом 19:10
Гривна укрепилась на межбанке после выходных 19:08
Боевики обстреляли позиции сил ООС из гранатометов и беспилотника. Один военный ранен 19:08
Новым законом Зеленский предоставил неограниченные полномочия налоговой, – Бойко 18:51
Ткаченко задекларировал 27,5 млн гривен доходов и $400 тыс. наличных за 2019 18:41
больше новостей
Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты 05:30 Инфографика
КПП
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли 15:52
С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации 19:52
После двухдневного спада количество новых случаев коронавируса в Украине снова выросло 09:45
SpaceX. Фото: twitter.com/nasahqphoto
В США готовятся к запуску SpaceX. Прямая трансляция 21:16
больше новостей
Сегодня Киев празднует День города. Программа празднований 06:13
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится 11:39 Инфографика
Снег в Карптах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
В последний день весны Карпаты засыпало снегом 11:50
В Карпатах в начале лета может выпасть до 15 см снега. Спасатели предупредили о метели и шквалах 22:06
В Киеве количество новых случаев коронавируса начало падать 12:24
больше новостей
"Укрзализныця" начала продажу билетов в плацкартные вагоны поездов дальнего следования
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok