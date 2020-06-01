В Офисе Зеленского допустили участие главного санврача Ляшко в выборах мэра Киева

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко допускает, что заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко может участвовать в выборах мэра Киева от партии "Слуга народа".

Об этом он сообщил в интервью изданию "Вести", передают Українськi Новини.

"Наш приоритет простой: мы проводим социологические исследования. У некоторых нардепов от партии "Слуга народа" есть желание идти на выборы, но есть и другие варианты. Например, многие обсуждают, что от нас на мэрские выборы в Киеве может пойти Виктор Ляшко", - сказал он.

По его словам, это не окончательная кандидатура и все будет зависеть от результатов социологических исследований и праймериз внутри партии.

"Не могу вам сейчас сказать, что конкретно этот кандидат будет баллотироваться. Но если говорить просто о Викторе Ляшко - как о человеке и менеджере, - он реально на своих плечах вытащил всю эту историю с коронавирусом. Мы сейчас находимся на этапе социологических исследований, потом будет разговор с фракцией, посоветуемся и решим. Есть и другие претенденты. Думаю, внутри партии будут праймериз", - сказал он.

В то же время Тимошенко считает, что Ляшко проявил себя хорошим управленцем, что необходимо для должности городского главы.

"Задача мэра города - не политика, а управление процессами. Я считаю Ляшко действительно крутым менеджером, помимо его человеческих качеств. Он действительно хороший парень, у него нет второго-третьего дна. Поэтому, думаю, что у него отличное политическое будущее", - сказал замруководителя Офиса.

Как сообщали Українськi Новини, Ткаченко заявил, что будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева.



Кроме того, Качура будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.



Тем временем Ляшко задекларировал 640,1 тыс. гривен гонораров.