Качура будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева

Депутат Верховной Рады Александр Качура (фракция "Слуга народа") будет участвовать в публичном внутрипартийном праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева, в то время, как о выдвижении также заявил Александр Ткаченко. Об этом он сообщил Українським Новинам. "Да, буду принимать участие в праймериз. Выберут самого сильного кандидата", - сказал он. На уточняющий вопрос депутат подтвердил, что будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата конкретно в мэры столицы. Ранее Качура в своем Telegram-канале ко дню Киева выложил видеопоздравление для киевлян. Похожие видеопоздравления опубликовали также мэр столицы Виталий Кличко и заявившие о намерении участвовать во внутрипартийных праймериз от "Слуги народа" депутаты Верховной Рады Александр Дубинский и Александр Ткаченко. Как сообщали Українські Новини, депутат Рады Дубинский ("Слуга народа") будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева. Кроме того, в "Слуге народа" хотят, чтобы кандидат на мэра Киева выбирался на праймериз.