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01 июня 2020, понедельник, 17:28 14
Выборы 2020-06-01T17:45:01+03:00
Українські Новини
Качура будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева

Качура будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева

Елена Новикова
Праймериз, мэр Киева, Александр Качура, Выборы мэра Киева
Александр Качура. Фото: facebook.com/o.kachura
Александр Качура. Фото: facebook.com/o.kachura

Депутат Верховной Рады Александр Качура (фракция "Слуга народа") будет участвовать в публичном внутрипартийном праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева, в то время, как о выдвижении также заявил Александр Ткаченко.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Да, буду принимать участие в праймериз. Выберут самого сильного кандидата", - сказал он.

На уточняющий вопрос депутат подтвердил, что будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата конкретно в мэры столицы.

Ранее Качура в своем Telegram-канале ко дню Киева выложил видеопоздравление для киевлян.

Похожие видеопоздравления опубликовали также мэр столицы Виталий Кличко и заявившие о намерении участвовать во внутрипартийных праймериз от "Слуги народа" депутаты Верховной Рады Александр Дубинский и Александр Ткаченко.

Как сообщали Українські Новини, депутат Рады Дубинский ("Слуга народа") будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Кроме того, в "Слуге народа" хотят, чтобы кандидат на мэра Киева выбирался на праймериз.

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