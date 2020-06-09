Верещук собралась участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры столицы

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявляет, что будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Об этом она сообщила журналистам, передают Українськi Новини.

"Готовлю (свою программу)... Я жду время, дату и место, когда будут объявлены праймериз, и готова в них принимать участие", - сказала она.

Также Верещук отметила, чтосчитает правильным законодательно урегулировать разделение полномочий мэра столицы и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также готова работать над комфортом города.

Депутат подчеркнула, что является сторонником местного самоуправления и "апологетом децентрализации".

Как сообщали Українськi Новини, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия допускает выдвижение от партии "Слуга народа" в кандидаты на пост мэра Киева женщины.

Александр Качура заявил, что будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева.

Дубинский также будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.



Тем временем в Офисе Зеленского допустили участие главного санврача Ляшко в выборах мэра Киева.