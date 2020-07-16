Синоптики предупредили о сильных ливнях на Закарпатье: возможны затопления

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской области, в регионе возможны подтопления из-за сильных ливней. Согласно данным синоптиков, ливни ожидаются в Ужгороде и на большей части Закарпатской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, на Закарпатье ожидаются сильные ливни в ночь с 16 на 17 июля. В связи с этим возможно повышение уровней воды.

"В местах прохождения сильных ливней возможно мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках на 0.3-0.8 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, образование локальных селей и активизация оползня", - сообщили спасатели.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Большую часть августа будет стоять настоящая летняя жара. По расчету Горбаня, с 7 по 18 августа температура воздуха составит порядка 30-33 градусов.



Также в Карпатах снова ожидаются дожди с 18 июля, при этом средняя температура воздуха по Украине 16-17 июля прогнозируется +23...+25 градусов.



Кроме того, как повышенная влажность воздуха и почвы повлияет на урожай зерновых.

Тем временем Украину ждут природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики дали пугающий прогноз.