подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Синоптики предупредили о сильных ливнях на Закарпатье: возможны затопления
16 июля 2020, четверг, 18:22 739
Политика 2020-07-16T19:00:02+03:00
Українські Новини
Синоптики предупредили о сильных ливнях на Закарпатье: возможны затопления

Синоптики предупредили о сильных ливнях на Закарпатье: возможны затопления

Ольга Фандорина
Штормовое предупреждение, Паводок, Затопление, наводнение на западе Украины
Паводок на Закарпатье. Фото:
Паводок на Закарпатье. Фото:

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской области, в регионе возможны подтопления из-за сильных ливней. Согласно данным синоптиков, ливни ожидаются в Ужгороде и на большей части Закарпатской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, на Закарпатье ожидаются сильные ливни в ночь с 16 на 17 июля. В связи с этим возможно повышение уровней воды.

"В местах прохождения сильных ливней возможно мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках на 0.3-0.8 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, образование локальных селей и активизация оползня", - сообщили спасатели.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Большую часть августа будет стоять настоящая летняя жара. По расчету Горбаня, с 7 по 18 августа температура воздуха составит порядка 30-33 градусов. 


Также в Карпатах снова ожидаются дожди с 18 июля, при этом средняя температура воздуха по Украине 16-17 июля прогнозируется +23...+25 градусов.

Кроме того, как повышенная влажность воздуха и почвы повлияет на урожай зерновых. 

Тем временем Украину ждут природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики дали пугающий прогноз.

Больше новостей о: Штормовое предупреждение Паводок Затопление наводнение на западе Украины

В некоторых областях Украине объявили штормовое пр...
В Волынской области может сильно подняться вода в ...
На западе Украины остаются подтопленными еще пять ...
На Прикарпатье восстановили газопровод, разрушенны...
Перед местными выборами Рада изменила избирательный кодекс: что изменилось
Кабмин хочет разделить регионы на четыре зоны и вводить карантинные ограничения в зависимости от ситуации
Новости
Каждый третий украинец против запрета коммунистической символики, — опрос 18:58 Инфографика
Спецслужбы Британии, Канады и США объявили о попытках России выкрасть данные о вакцинах от коронавируса 18:50
Посоветуйтесь с народом, хочет ли он федерацию или унитарное государство, – Кравчук 18:34
Синоптики предупредили о сильных ливнях на Закарпатье: возможны затопления 18:22
Гривна обвалилась. Курс нацвалюты на межбанке в четверг 18:15
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов 13:00 Документ
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Водительское удостоверение. Фото: vsim.ua
Пластиковое удостоверение водителя можно забрать в сервисных центрах МВД без очереди: как это сделать 11:46
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Почки - 320 тысяч, печень - почти миллион: Кабмин утвердил цены на пересадку органов 23:53 Документ
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
больше новостей
В одесском детском доме вспышка коронавируса: заразились 15 детей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok