Украину ждут природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики дали пугающий прогноз

В то время, как синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле, синоптики утверждают, что такие резкие и контрастные перемены погоды станут в Украине нормой, более того, они будут только усиливаться из-за географического расположения страны.

Как пишет Обозреватель, изменения климата действительно повлияли на количество и интенсивность осадков, которые в будущем будут только усиливаться.

Мощные климатические изменения

Увеличение количества осадков в Украине наблюдается в течение последних десятилетий, что связано с интенсивностью конвекции. К этому приводит повышение температуры в умеренных широтах, где достаточно много влаги, пояснила в комментарии изданию заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"Благодаря этому облака у нас образуются мощнее, с большим количеством осадков. Скорость потоков воздуха возрастает, из-за этого образуются шквалы. Чаще начал выпадать град, фиксируются случаи, когда его размер, как у грецкого ореха", – говорит метеоролог.

Как оказалось, среднее повышение температуры в Украине происходит быстрее, чем в Европе, а климатические изменения в последние годы у нас мощнее. Поэтому, как говорит Балабух, появление и интенсивность гроз, ливней, шквалов и смерчей увеличивается.

"Повышение средней температуры воздуха за год у нас значительно превышает темпы роста глобальной температуры по всему европейскому континенту, она будет повышаться и в дальнейшем. И это будет влиять на усиление метеорологических процессов", – прогнозирует она.

И при этом погодные эксперты видят не только тенденцию к увеличению интенсивности осадков, но и к продолжительности периодов без дождей.

Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии рассказали изданию, что в регионах может наблюдаться разная интенсивность: где-то заливает, где-то засуха. "На западной Украине свои погодные условия, там осадки привели к наводнениям в Карпатском регионе. Они отличаются от восточного региона. Сейчас здесь местами заливает, но для данного времени года это нормально", – отметили они.

Несколько лет назад в Укргидрометцентре появился новый индикатор определения погодных явлений.

"Существует три типа угрожающих явлений, опасное метеорологическое явление и стихийное явление второго или третьего порядка. Еще несколько лет назад третьего порядка, самого опасного, у нас не было, его ввели два года назад. Это более мощные, крайние критерии, которые ранее не наблюдались в погоде. Однао на востоке такие явления пока проявляются не часто", – объяснили синоптики.

Украину будет заливать

Интенсивные осадки будут наблюдаться по всей Украине, но Карпатский регион является наиболее опасным, так как там выпадает больше всего осадков по стране.

"Именно тут развиваются мощные конвективные облака, поэтому не зря этот регион, особенно высокогорный, называют "полюсой гроз". Но если мы говорим о возможных подтоплениях и интенсивных осадках, то они будут наблюдаться на всех территориях", – говорит Балабух.

Еще одна особенность сильных локальных ливней в том, что спрогнозировать их заранее почти невозможно, следовательно, подготовиться к разрушительным последствиям от непогоды нет возможности.

"Очень сложно прогнозировать локальные осадки: грозы, град, шквалы, сильные ливни. Мы можем это увидеть, когда начинает образовываться облако и достигает определенных размеров, и мы уже видим, что с него выпадет. Тогда составляем штормовое предупреждение и объявляем", – сказали в харьковском отделении Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Украине на август-2020 от народного синоптика. Коллаж: Сегодня.

Напомним, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

Также синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Тем временем, неделя начнется в Украине похолоданием до +12, ливнями и шквалами.