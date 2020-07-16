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16 июля 2020, четверг, 14:01 92
Финансы 2020-07-16T14:30:02+03:00
Українські Новини
В 1 полугодии местные бюджеты увеличили доходы на 2,1%

В 1 полугодии местные бюджеты увеличили доходы на 2,1%

Оксана Соболь
Децентрализация, Доходы, Регионы, Объединенные общины, развитие регионов
Доходы. Фото: Телеграф
Доходы. Фото: Телеграф

В январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы местных бюджетов выросли на 2,1%, или на 2,729 млрд гривен до 131,537 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.

При этом поступления от налога на доходы физических лиц составили 81,003 млрд гривен, что на 5,0% больше по сравнению с 1-м полугодием 2019 года.

Поступления от единого налога выросли на 9,6% до 17,712 млрд гривен, от платы за землю - снизились на 14,5% до 13,316 млрд гривен.

Доходы от налога на недвижимость выросли на 7,7% до 2,271 млрд гривен.

В июне текущего года по сравнению с июнем 2019 года доходы местных бюджетов выросли на 5% до 21,850 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, парламент назначил местные выборы на 25 октября.

Чернышов прогнозирует завершение децентрализации в 2021 году.

В 2019 году местные бюджеты выросли на 17,6%.

В январе Президент Владимир Зеленский решил отозвать зарегистрированный им в Верховной Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

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