В 1 полугодии местные бюджеты выросли на 19,6%

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко констатирует, что в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы местных бюджетов выросли на 19,6%, или на 21,1 млрд гривен до 128,8 млрд гривен.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

При этом поступления от налога на доходы физических лиц составили 77,2 млрд гривен, что на 22,0% больше по сравнению с январем-июнем прошлого года.

Поступления от единого налога выросли на 22,8% до 16,2 млрд гривен, от платы за землю - на 23,4% до 15,6 млрд гривен.

Доходы от налога на недвижимость выросли на 32,3% до 2,1 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году откроются 340 проектов, которые финансируются за счет Фонда регионального развития.

За 4 месяца доходы местных бюджетов выросли на 21,6%.

Тем временем в Украине появится Всеукраинский общественный бюджет.