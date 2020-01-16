Зеленский решил отозвать из Рады проект изменений в Конституцию по децентрализации

Президент Владимир Зеленский решил отозвать зарегистрированный им в Верховной Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителями председателя фракции политической партии "Слуга народа", которая составляет парламентское большинство в Верховной Раде. На встрече обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации... По результатам встречи глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку", - сказано в нем.

На встрече участники отметили консенсус относительно стратегических задач реформы, однако выразили общее мнение, что внесение изменений в Конституцию требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

Как сообщали Українськi Новини, Канада и Германия раскритиковали проект изменений в Конституцию в части децентрализации и призвали Раду согласовать законопроект с Европейской хартией местного самоуправления.

Канада считает, что действующая редакция проекта ограничивает демократические процессы, а Германия - что законопроект не соответствует требованию укрепления прав общин.