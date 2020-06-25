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25 июня 2020, четверг, 16:09 946
Политика 2020-06-25T16:10:23+03:00
Українські Новини
Децентрализация будет завершена в 2021 году, - Чернышов

Децентрализация будет завершена в 2021 году, - Чернышов

Оксана Соболь
Децентрализация, Районы, территориальное устройство, Минрегион, Алексей Чернышов
Децентрализация. Фото: decentralization.gov.ua
Децентрализация. Фото: decentralization.gov.ua

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рассчитывает на завершение децентрализации в 2021 году.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Мы планируем окончательно завершить децентрализацию в 2021 году. Вместе с тем мы планируем создать соответствующие условия для проведения местных выборов в октябре, уже имея новое административно-территориальное устройство. Друг другу это не мешает", - сказал министр.

Он отметил, что правительство работало над тем, чтобы окончательная конфигурация единиц административно-территориального устройства была компромиссной.

"Конечно, окончательная конфигурация не всегда удовлетворяет всех", - прокомментировал Чернышов.

По его словам, после завершения реформы административно-территориального устройства все полномочия, которые можно передать территориальным общинам, будут переданы им.

"Район имплементирует государство из областного на свой уровень. Он выполняет государственную функцию. Например, в случае эпидемии будут работать областные и районные комиссии по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Есть распределение бюджета, вопросы безопасности и обороны, социальные и медицинские вопросы", - прокомментировал министр вопрос о полномочиях районов после завершения децентрализации.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.

Также правительство утвердило территории 1 470 теробщин в 24 областях.

В то же время в январе Президент Владимир Зеленский решил отозвать зарегистрированный им в Верховной Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

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