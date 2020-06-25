Децентрализация будет завершена в 2021 году, - Чернышов

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рассчитывает на завершение децентрализации в 2021 году.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Мы планируем окончательно завершить децентрализацию в 2021 году. Вместе с тем мы планируем создать соответствующие условия для проведения местных выборов в октябре, уже имея новое административно-территориальное устройство. Друг другу это не мешает", - сказал министр.

Он отметил, что правительство работало над тем, чтобы окончательная конфигурация единиц административно-территориального устройства была компромиссной.

"Конечно, окончательная конфигурация не всегда удовлетворяет всех", - прокомментировал Чернышов.

По его словам, после завершения реформы административно-территориального устройства все полномочия, которые можно передать территориальным общинам, будут переданы им.

"Район имплементирует государство из областного на свой уровень. Он выполняет государственную функцию. Например, в случае эпидемии будут работать областные и районные комиссии по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Есть распределение бюджета, вопросы безопасности и обороны, социальные и медицинские вопросы", - прокомментировал министр вопрос о полномочиях районов после завершения децентрализации.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.

Также правительство утвердило территории 1 470 теробщин в 24 областях.

В то же время в январе Президент Владимир Зеленский решил отозвать зарегистрированный им в Верховной Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти.