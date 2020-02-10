В 2019 местные бюджеты увеличились на 17,6%

В 2019 году по сравнению с 2018 годом доходы местных бюджетов выросли на 17,6%, или на 41,086 млрд гривен до 275,016 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.

При этом поступления от налога на доходы физических лиц составили 165,431 млрд гривен, что на 19,8% млрд гривен больше по сравнению с 2018 годом.

Поступления от единого налога выросли на 19,3% до 35,192 млрд гривен, от платы за землю - на 20,2% до 32,835 млрд гривен.

Доходы от налога на недвижимость выросли на 34,3% до 4,883 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в конце прошлого года Зеленский представил изменения в Конституцию в части децентрализации.

После критики законопроекта Президент отозвал его из Верховной Рады.

Ожидается, что реформа местного самоуправления завершится уже в текущем году.