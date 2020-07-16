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  • На западе Украины сегодня пройдут дожди с грозами. Спасатели предупредили о первом уровне опасности
16 июля 2020, четверг, 09:29 692 Карта
Общество 2020-07-16T10:00:01+03:00
Українські Новини
На западе Украины сегодня пройдут дожди с грозами. Спасатели предупредили о первом уровне опасности

На западе Украины сегодня пройдут дожди с грозами. Спасатели предупредили о первом уровне опасности

Валерия Драгомирова
Западная Украина, Погода, Дождь, Прогноз погоды, грозы
Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

После того, как дожди накрыли Харьковскую и Сумскую области, дожди и грозы ожидаются в западных областях. Спасатели предупреждают о І уровне опасности.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). 

"16 июля днем в западных областях грозы (І уровень опасности, желтый)", - сказано в нем. 

Температура воздуха в четверг днем от +21 до +29 градусов. 

Прогноз погоды в Украине 16 июля. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды в Украине 16 июля. Карта: Укргидрометцентр


Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Большую часть августа будет стоять настоящая летняя жара. По расчету Горбаня, с 7 по 18 августа температура воздуха составит порядка 30-33 градусов. 

Также в Карпатах снова ожидаются дожди с 18 июля, при этом средняя температура воздуха по Украине 16-17 июля прогнозируется +23...+25 градусов.

Кроме того, как повышенная влажность воздуха и почвы повлияет на урожай зерновых. 

Тем временем Украину ждут природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики дали пугающий прогноз.

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