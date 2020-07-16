На западе Украины сегодня пройдут дожди с грозами. Спасатели предупредили о первом уровне опасности

После того, как дожди накрыли Харьковскую и Сумскую области, дожди и грозы ожидаются в западных областях. Спасатели предупреждают о І уровне опасности.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).



"16 июля днем в западных областях грозы (І уровень опасности, желтый)", - сказано в нем.



Температура воздуха в четверг днем от +21 до +29 градусов.

Прогноз погоды в Украине 16 июля. Карта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Большую часть августа будет стоять настоящая летняя жара. По расчету Горбаня, с 7 по 18 августа температура воздуха составит порядка 30-33 градусов.



Также в Карпатах снова ожидаются дожди с 18 июля, при этом средняя температура воздуха по Украине 16-17 июля прогнозируется +23...+25 градусов.



Кроме того, как повышенная влажность воздуха и почвы повлияет на урожай зерновых.



Тем временем Украину ждут природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики дали пугающий прогноз.