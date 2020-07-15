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15 июля 2020, среда, 13:35 196
Внешняя политика 2020-07-15T13:45:02+03:00
Українські Новини
Австрия продлила запрет на авиаперелеты из Украины до августа

Австрия продлила запрет на авиаперелеты из Украины до августа

Елена Новикова
Авиаперелет, Австрия, Самолет, Авиаперевозки
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

Австрия приняла решение о продлении до 31 июля запрета на посадку самолетов из стран, находящихся в зоне риска по распространению коронавируса, к которым отнесена также Украина, в то время, как Венгрия смягчила требования к въезду украинцев.

Соответствующий NOTAM (уведомление для летчиков) опубликован в сообщении Ассоциации авиакомпаний европейских регионов, передают Українськi Новини.

Согласно ему, действует запрет на посадку для самолетов, используемых для перевозки пассажиров, вылетающих из Китая, Ирана, Ломбардии (Италия), Беларуси, Португалии, Испании, Великобритании, Швеции, Украины и России.

В то же время этот регламент не распространяется на грузовые, аварийные, скорые, паромные, репатриационные рейсы, сезонные рабочие, прилет медицинского персонала.

Как сообщали Українськi Новини, для украинцев открыты границы 25 стран.

Кроме того, ранее в Министерстве иностранных дел разъяснили, как избежать проблем во время путешествий в условиях пандемии коронавируса. 

Также в Центре общественного здоровья рассказали, как безопасно провести отпуск в Украине.

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