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07 июля 2020, вторник, 09:27 415
Политика 2020-07-07T09:30:13+03:00
Українські Новини
В МИД разъяснили, как избежать проблем во время путешествий в условиях пандемии коронавируса

В МИД разъяснили, как избежать проблем во время путешествий в условиях пандемии коронавируса

Валерия Драгомирова
МИД, Путешествие, Коронавирус, Авиаперелеты, Путешествие за границу
Самолет. Фото: рixabay
Самолет. Фото: рixabay

В связи с тем, что граждан Украины не пустили в Грецию, Министерство иностранных дел Украины напомнило, на что необходимо обратить внимание при планировании путешествия за границу. 

Об этом говорится в сообщении МИД в Facebook. 

Прежде всего, в МИД рекомендуют связаться с авиакомпанией и туроператорами и уточнить у них состояние карантинных ограничений в стране назначения и статус бронирования.

"Ситуация может меняться, поэтому находитесь с оператором на постоянной связи", - отмечают в ведомстве.

Одновременно необходимо уточнить информацию в дипломатическом представительстве Украины в стране назначения, а также ее посольстве в Украине.

Во-вторых, нужно продумать свои действия на случай, если во время путешествия возникнут проблемы. В частности - убедиться, что покрывает страховой полис и дает ли он гарантии на случай инфицирования коронавирусом; иметь запас денег на случай отмены рейсов или других форс-мажоров; подготовить запас необходимых лекарств и дополнительно проверить состояние здоровья перед поездкой, если есть какие-то хронические проблемы.

Для начала условия въезда или транзитного проезда можно проверить на интерактивной карте МИД.

Как сообщали Українські Новини, задержанные в аэропорту Афин украинцы провели в изоляторе третью ночь. 

Кроме того, авиакомпании Wizz Air (Венгрия) и Ryanair (Ирландия) указывают на ответственность туриста узнавать условия посещения страны въезда.

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