В МИД разъяснили, как избежать проблем во время путешествий в условиях пандемии коронавируса

В связи с тем, что граждан Украины не пустили в Грецию, Министерство иностранных дел Украины напомнило, на что необходимо обратить внимание при планировании путешествия за границу.

Об этом говорится в сообщении МИД в Facebook.



Прежде всего, в МИД рекомендуют связаться с авиакомпанией и туроператорами и уточнить у них состояние карантинных ограничений в стране назначения и статус бронирования.

"Ситуация может меняться, поэтому находитесь с оператором на постоянной связи", - отмечают в ведомстве.

Одновременно необходимо уточнить информацию в дипломатическом представительстве Украины в стране назначения, а также ее посольстве в Украине.

Во-вторых, нужно продумать свои действия на случай, если во время путешествия возникнут проблемы. В частности - убедиться, что покрывает страховой полис и дает ли он гарантии на случай инфицирования коронавирусом; иметь запас денег на случай отмены рейсов или других форс-мажоров; подготовить запас необходимых лекарств и дополнительно проверить состояние здоровья перед поездкой, если есть какие-то хронические проблемы.



Для начала условия въезда или транзитного проезда можно проверить на интерактивной карте МИД.



Как сообщали Українські Новини, задержанные в аэропорту Афин украинцы провели в изоляторе третью ночь.



Кроме того, авиакомпании Wizz Air (Венгрия) и Ryanair (Ирландия) указывают на ответственность туриста узнавать условия посещения страны въезда.