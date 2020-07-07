Правила путешествия во время карантина. Как провести отпуск в Украине безопасно

Пока только несколько стран готовы впускать туристов из Украины. Поэтому многие украинцы отдают предпочтение отдыху внутри страны. Пока действует адаптивный карантин, каждая страна переделяет для себя себя уровень противоэпидемических мероприятий. Именно с ними нужно в первую очередь ознакомиться перед тем, как ехать в отпуск. Обратить внимание нужно на то, работает ли местный транспорт, открыты ли гостиницы и магазины, доступны ли для посещения памятки культуры.

Центр общественного здоровья Украины рекомендует придерживаться общих правил безопасности:

Как можно чаще чаще мойте руки под проточной водой с мылом не менее 20 секунд. Особенно после посещения общественных мест, прикосновений к поверхности и после возвращения с улицы. Также: после туалета, кашля и чихания, снятие средств индивидуальной защиты, перед приемом пищи и всегда, когда чувствуете, что руки испачканы.

Если нет возможности помыть руки, обрабатывайте их антисептиком с содержанием спирта не менее 60%. Используйте достаточное количество антисептика, чтобы кисти рук были полностью покрыты раствором (обычно это 3 мл). Собираясь в путешествие, следует подготовить карманный диспенсер с антисептиком для рук и в течение путешествия следить, чтобы он был заполнен.

Избегайте прикосновений к глазам, рту и носу немытыми руками. Следуйте этикета кашля. Кашлять и чихать следует только в бумажную салфетку или сгиб локтя, после чего следует обязательно помыть руки.

Отдавайте предпочтение бесконтактным устройствам: способам оплаты, автоматическим дверям и тому подобное.

Избегайте тесных контактов с людьми. Соблюдение дистанции не менее 1 метра помогает снизить риск заражения. В местах большого скопления людей (автобусах, поездах и т.д.), где соблюдать дистанцию ​​очень трудно, необходимо использовать маску так, чтобы были покрыты нос и рот.

Собираясь в путешествие, следует подготовить достаточное количество масок, в частности изготовленных самостоятельно. Маску следует менять каждые два-три часа, или когда она стала влажной или загрязнилась. В жаркую погоду это может происходить быстрее.

Следует внимательно относиться к тому, куда вы выбрасываете использованы средства индивидуальной защиты и салфетки. Они могут загрязнять окружающую среду. Выбрасывать их следует в специально оборудованные для этого урны, а при отсутствии - поместить в пакет, который, по возможности, выбросить в урну.

Соблюдайте требования и рекомендации перевозчика, даже когда кажется, что это создает дополнительные неудобства. Эти требования направлены на создание безопасных условий для пассажиров и персонала.

Отдавайте предпочтение передвижению частным авто. Это уменьшит количество контактов с людьми и сделает путешествие более безопасным. Вместе с тем не следует забывать о рисках, которые возникают во время остановок на автозаправках, гостиницах и т.

В центре напоминают, что COVID-19 не передается через продукты питания. Но следует помнить, что употребление немытых или некачественных продуктов во время путешествия может привести к возникновению других опасных инфекционных заболеваний.

Не следует отправляться в путешествие, если чувствуете ухудшение самочувствия, или у вас появились повышение температуры тела, насморк, боль в горле, кашель, или прошло менее 14 дней с момента контакта со случаем подтвержденного заболевания COVID-19.

Также следует избегать путешествий людям, которые в группе риска: старше 60 лет, те, кто имеют хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, иммуносупрессивные состояния.

Как сообщали Українські Новини, в Украине разработали и запустили единый информационный портал для туристов, путешествующих по стране.

Кроме того, KrainaUA констатирует, что цены на отельные номера на основных украинских курортах выросли на 10-30%, в зависимости от региона, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.