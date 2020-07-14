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  • Венгрия смягчила требования к въезду украинцев: кому можно въехать в страну
14 июля 2020, вторник, 17:25 554
Европа 2020-07-14T18:00:02+03:00
Українські Новини
Венгрия смягчила требования к въезду украинцев: кому можно въехать в страну

Венгрия смягчила требования к въезду украинцев: кому можно въехать в страну

Ольга Фандорина
Венгрия, Въезд, правила въезда в страну, карантин в Европе
Венгрия, Будапешт. Фото: pixabay
Венгрия, Будапешт. Фото: pixabay

Венгрия с 15 июля разрешила въезд определенным категориям граждан Украины. Также возможен въезд по разрешению полиции. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Венгрии на своей странице в Facebook.

Так, с 15 июля право въезда в Венгрию имеют граждане Украины:

  • являющиеся членами семьи граждан Венгрии;
  • имеющие действительный вид на жительство в Венгрии и члены их семей;
  • имеющие разрешение на временное проживание в Венгрии, что дает право находиться на территории страны более 90 дней;
  • прибывающие из стран со средним уровнем распространения коронавируса;
  • прибывающие из стран с низким уровнем распространения коронавируса;
  • в рамках тридцатикилометровой зоны на срок до 24 часов.

Также отмечается, что в других случаях, в том числе когда гражданин прибывает из страны с высоким уровнем распространения коронавируса, въезд в Венгрию для украинцев возможен только после получения разрешения венгерской полиции.

"В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку. Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, с 3 июля Польша возобновила 14-дневный карантин для тех, кому разрешен въезд в страну из Украины.

Хорватия ввела наличие теста на коронавирус или обязательную 14-дневную самоизоляцию для украинцев, которым разрешен въезд в страну в том числе с туристической целью.

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