Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции

Совсем недавно для украинцев снова стали возможными путешествия на Багамские острова и в Ливан. Таким образом, провести отпуск можно уже в 25 в странах. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что сегодня с туристическими целями чаще всего едут в Турцию, Египет, Албанию, Хорватию и Черногорию. Каждая из них имеет свои условия въезда, обязательные к исполнению. Украина, в свою очередь, тоже делит страны в зависимости от эпидемиологической ситуации на "красную" или "зеленую" зоны.

Так на текущий момент выглядит список стран, в которые можно полететь отдохнуть, и условия въезда в страну:

Турция . Въезд и возвращение без ограничений.

Въезд и возвращение без ограничений. Египет . Въезд - неограничен. Возвращение - обязательная14-дневная обсервация / самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.

Въезд - неограничен. Возвращение - обязательная14-дневная обсервация / самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию. Албания . Въезд - неограничен. Возвращение - обязательная 14-дневная обсервация / самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.

Въезд - неограничен. Возвращение - обязательная 14-дневная обсервация / самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию. Хорватия . Въезд - 14-дневная самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход). Возвращение - без ограничений.

Въезд - 14-дневная самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход). Возвращение - без ограничений. Черногория. Въезд - без ограничений при организованном прибытии авиатранспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма. Для пассажиров наземного транспорта - обязательный отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. Возвращение - обязательная 14-дневная обсервация / самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.

Кулеба отметил, что в международных аэропортах "Борисполь" и "Львов" будут размещены ПЦР лаборатории для быстрого прохождения тестов.

Алгоритм прохождения теста в аэропорту:

Проходить тестирование могут все, кто хочет досрочно прекратить самоизоляцию согласно Алгоритма прекращения самоизоляции для лиц, которые пересекли государственную границу. Также этими услугами могут воспользоваться пассажиры, выезжающие из Украины в тех странах, где обязательным условием является наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Тест можно сделать как в аэропорту, так и самостоятельно в любой другой аккредитованной лаборатории, не нарушая режима самоизоляции. Забор материала проводится в пункте забора в аэропорту. Результаты теста будут готовы через 24 часа, после чего эта информация автоматически передается сначала в Центр общественного здоровья, а затем - в дополнение "Действуй дома". Тест оплачивается исключительно онлайн. При его сдачи необходимо заполнить распечатанную форму с подписью лица, тестируется. Номер телефона, указывается в форме, должен совпадать с вашим номером в приложении "Действуй дома".

Министр советует внимательно ознакомиться со всеми условиями и правилами, ведь при малейшем нарушении или невнимательности вы не сможете досрочно прекратить режим самоизоляции.

Как сообщали Українські Новини, в МИД разъяснили, как избежать проблем во время путешествий в условиях пандемии коронавируса.



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