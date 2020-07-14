Похолодание до +4, ливни и шквальный ветер. Прогноз погоды на 15 июля

15 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +18…+23 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +21…+23 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +21…+23 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов. На севере Украины переменная облачность, в Черниговской области умеренный дождь, в Сумской области ночью сильный дождь, днем умеренный дождь, гроза, ветер западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с, температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+20 градусов; в Киевской и Житомирской областях без осадков, ветер западный, 7-12 м\/с, температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+25 градусов. На востоке Украины переменная облачность, в Харьковской области ночью сильный дождь, днем небольшой дождь, гроза; в Луганской и Донецкой областях ночью местами умеренный кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +23…+28 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов. 14 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном море +20…+23 градуса, в Азовском море +25…+26 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус. Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Тем временем, Украину ждут природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики дали пугающий прогноз.