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14 июля 2020, вторник, 21:00 522
Общество 2020-07-14T21:00:01+03:00
Українські Новини
Похолодание до +4, ливни и шквальный ветер. Прогноз погоды на 15 июля

Похолодание до +4, ливни и шквальный ветер. Прогноз погоды на 15 июля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Погода Фото: reading
Погода Фото: reading

15 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, в Черниговской области умеренный дождь, в Сумской области ночью сильный дождь, днем умеренный дождь, гроза, ветер западный, 7-12 м/с,  местами порывы  15-20 м/с, температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+20 градусов; в Киевской и Житомирской областях без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, в Харьковской области ночью сильный дождь, днем небольшой дождь, гроза; в Луганской и Донецкой областях ночью местами умеренный кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

14 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном море +20…+23 градуса, в Азовском море +25…+26 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. 

Тем временем, Украину ждут природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики дали пугающий прогноз.

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