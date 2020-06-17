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17 июня 2020, среда, 13:20 312
Общество 2020-06-17T13:31:19+03:00
Українські Новини
Легкомоторный самолет разбился в Одессе, по предварительным данным 1 человек погиб

Легкомоторный самолет разбился в Одессе, по предварительным данным 1 человек погиб

Елизавета Драбкина
Одесса, Самолет, Авиакатастрофа, Крушение самолета
Авиакатастрофа в Одессе Фото: Нацполиция
Авиакатастрофа в Одессе Фото: Нацполиция

Легкомоторный самолет разбился в Одессе, по предварительным данным один человек погиб.

Об этом написал советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В Одессе проблема, только что упал и разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным из двух человек, находившихся на борту, один погиб", - написал он.

Форостяк отметил, что самолет упал сразу после взлета на гипермаркет, расположенный рядом с аэродромом.

"Надеюсь, никто больше не пострадал и не хочу верить, что среди пилотов на борту были мои знакомые", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, в Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.

Управление Национальной полиции в Полтавской области открыло уголовное производство по факту гибели бывшего министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового в результате авиакатастрофы.

А позже следствие назвало причину гибели экс-министра Кутового - к крушению привела ошибка пилота.

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