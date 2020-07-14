У Польщі під час посадки розбився легкомоторний літак, є загиблі

В Польщі в аеропорту польського міста Бдигош сталася катастрофа легкомоторного літака, який розбився під час посадки після того, як нещодавно в Одесі також розбився легкомоторний літак. Про це повідомляє RMF 24.

Внаслідок авіакатастрофи, дві людини загинули на місці. Згідно з даними пожежної охорони, аварія сталася після 10:00. Літак розбився на злітно-посадковій смузі.

За неофіційною інформацією, літак впав на злітно-посадкову смугу при заході на посадку. Внаслідок чого він загорівся.

П'ять пожежних команд та охорона аеропорту працюють на місці. Причини аварії поки невідомі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Польщі сталося зіткнення трьох автобусів, під час якого 14 осіб постраждали. Пізніше там підпалили хостел з українськими заробітчанами.

Крім того, у Дніпропетровській області поблизу смт Слобожанське впав і загорівся одномоторний літак, загинули дві людини.

Тим часом, раніше у Мексиці розбився літак, під час аварії якого загинули всі пасажири.

Також в Пакистані пасажирський авіалайнер впав на житлові будинки.