подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
15 мая 2020, пятница, 21:40 221
Внешняя политика 2020-05-15T23:00:02+03:00
Українські Новини
Офис генпрокурора настаивает, чтобы крушение самолета МАУ в Иране расследовала международная группа

Офис генпрокурора настаивает, чтобы крушение самолета МАУ в Иране расследовала международная группа

Кира Молчанова
Генпрокуратура, Иран, Крушение самолета, Боинг, МАУ, Крушение самолета МАУ
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Офис генерального прокурора настаивает на создании международной следственной группы по расследованию крушения украинского пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране (Иран) 8 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Офис генерального прокурора настаивает на создании международной следственной группы со странами, чьи граждане погибли в авиакатастрофе в небе над Ираном, вроде той, что работает по MH-17. Мы инициировали этот процесс, но ответа ни от одной из стран пока так и не получили. И такое промедление существенно усложняет процессы расследования, получения доказательств и восстановления прав потерпевших", - сказал заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Гюндуз Мамедов на встрече с семьями погибших в авиакатастрофе.

Указано, что на встрече также присутствовали заместитель министра иностранных дел Евгений Енин и заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

Согласно сообщению, Мамедов проинформировал о состоянии расследования уголовного производства, в частности о назначении первой комплексной комиссионной криминалистической экспертизы, целью которой является детализация причин авиакатастрофы.

Во время встречи родственникам погибших предоставили информацию о ходе технического расследования, включая вопросы анализа черных ящиков с участием международных экспертов.

Как сообщали Українськi Новини, 

Как сообщали Українські Новини, 8 января самолет Боинг 737 регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

Ранее сообщалось о том, что Украина настаивает на передаче Ираном "черных ящиков" сбитого в Тегеране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Правительство Ирана направило в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.

Больше новостей о: Генпрокуратура Иран Крушение самолета Боинг МАУ Крушение самолета МАУ

Советник Венедиктовой заблокировал расследование д...
Госавиаслужба объяснила, почему запретила рейс с з...
Зеленский верит, что виновные в крушении самолета ...
В Иране ежедневно выявляют больше тысячи новых слу...
Полиция открыла дело из-за вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате
В одобренном Зеленским санкционном списке 377 физлиц
Новости
Европарламент одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи на €1,2 млрд 23:17
Медиков, которые противостоят СOVID-19, будут регулярно тестировать 22:54
Аграрии Одесской области потеряли почти треть урожая озимых из-за засухи 22:37
Заробитчане уехали. Польские эксперты ожидают сокращения на 30% денежных переводов в Украину 22:24
Германия отменила карантин для тех, кто въехал из стран Евросоюза и Великобритании 22:01
больше новостей
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Пенсии в 2020 повысят еще дважды: кто получит надбавки до конца года 05:30 Инфографика
В МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации 08:20
Экс-нардеп Лещенко в апреле получил треть миллиона от американской инвесткомпании 18:26
Такси в Киеве подняли тарифы в некоторые районы с центра в два раза 19:53
больше новостей
Прошлая власть "дискредитировала действия миллионов верующих украинцев", – Трофимов 13:31
В центре Киева прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася, - СМИ 18:26
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
Баканову никто не ответил на тревожное письмо о дестабилизации в энергетике – ни Зеленский, ни Разумков, ни Шмыгаль 07:22 Документ
больше новостей
Высокие должности во власти получили более 30 работников "95 квартала". Список
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok