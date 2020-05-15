Офис генпрокурора настаивает, чтобы крушение самолета МАУ в Иране расследовала международная группа

Офис генерального прокурора настаивает на создании международной следственной группы по расследованию крушения украинского пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране (Иран) 8 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Офис генерального прокурора настаивает на создании международной следственной группы со странами, чьи граждане погибли в авиакатастрофе в небе над Ираном, вроде той, что работает по MH-17. Мы инициировали этот процесс, но ответа ни от одной из стран пока так и не получили. И такое промедление существенно усложняет процессы расследования, получения доказательств и восстановления прав потерпевших", - сказал заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Гюндуз Мамедов на встрече с семьями погибших в авиакатастрофе.

Указано, что на встрече также присутствовали заместитель министра иностранных дел Евгений Енин и заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

Согласно сообщению, Мамедов проинформировал о состоянии расследования уголовного производства, в частности о назначении первой комплексной комиссионной криминалистической экспертизы, целью которой является детализация причин авиакатастрофы.

Во время встречи родственникам погибших предоставили информацию о ходе технического расследования, включая вопросы анализа черных ящиков с участием международных экспертов.

Как сообщали Українськi Новини,

Как сообщали Українські Новини, 8 января самолет Боинг 737 регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

Ранее сообщалось о том, что Украина настаивает на передаче Ираном "черных ящиков" сбитого в Тегеране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Правительство Ирана направило в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.