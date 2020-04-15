Иран предложил Украине "признать человеческую ошибку" в крушении самолета МАУ

Правительство Ирана направило в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране. Об этом сообщает Radio Farda.

Согласно меморандуму, Киев и семьи жертв авиакатастрофы должны признать, что причиной катастрофы стала "человеческая ошибка".

"В указанном документе также предусматривается, что Украина и семьи погибших не должны преследовать Иран в уголовном и судебном порядке в обмен на выплату компенсации Ираном и выдачу содержимого бортового видеорегистратора после их анализа", - говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел Украины на данный момент не ответили на данный запрос.

Тем временем, Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана по поводу заявления члена парламента страны о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив самолет МАУ в январе.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве попрощались с погибшими при крушении самолета МАУ пилотами.

Иран идентифицировал 169 тел погибших в результате крушения самолета МАУ.

Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.