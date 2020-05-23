Крушение самолета МАУ: Иран назвал виновного

В то время, как Украина и ряд государств могут обратиться в Международный суд ООН по делу о сбитом в Иране самолете МАУ, ответственным за сбивание украинского самолета в начале января вблизи Тегерана в Иране считают оператора ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление бывшего иранского законодателя Махмуда Садеки.

Сообщается, что Махмуд Садеки подал запрос министру обороны Ирана, бригадному генералу Амиру Хатами о причинах катастрофы украинского самолета и получил ответ от него.

Садеки отправил документ еще 23 апреля, однако чиновник ответил ему лишь накануне.

По его словам, Хатами сообщил, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны, когда принял решение о запуске ракеты.

Садеки объяснил, что хотел получить от министра обороны Ирана объяснения причин "отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны", что привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе у Тегерана.

Еще 4 апреля иранские военные чиновники отмечали, что по делу об авиакатострофе украинского лайнера задержан один человек, находящийся под следствием.

Как сообщали Українськi Новини, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран-Киев, был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.

по информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

Офис генпрокурора настаивает, чтобы крушение самолета МАУ в Иране расследовала международная группа.

Ранее Иран предложил Украине "признать человеческую ошибку" в крушении самолета МАУ.