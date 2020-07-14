Рубль начал дорожать во вторник. Курс российской нацвалюты на 14 июля

Во вторник, 14 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 13 июля, повысился на 3 копейки и составляет 3,35 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи во вторник не изменился по сравнению с 13 июля и составляет 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 14 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,35 3,90 Максимальный 3,75 5,00 Минимальный 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 июля на 5,49 коп. до 27,2158 UAH/USD, курс покупки повысился на 6,56 коп. до 26,9552 UAH/USD.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 7 копеек в понедельник снизился на 10 копеек до 27,10 UAH/USD.

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А с 3 по 10 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,53 копеек до 27,0777 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,48 копеек до 26,8209 UAH/USD после стремительного роста на прошлой неделе.