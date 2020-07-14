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14 июля 2020, вторник, 11:34 155
Экономика 2020-07-14T11:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль начал дорожать во вторник. Курс российской нацвалюты на 14 июля

Рубль начал дорожать во вторник. Курс российской нацвалюты на 14 июля

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Украине
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

Во вторник, 14 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 13 июля, повысился на 3 копейки и составляет 3,35 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи во вторник не изменился по сравнению с 13 июля и составляет 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 14 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,35 3,90
Максимальный 3,75 5,00
Минимальный 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 июля на 5,49 коп. до 27,2158 UAH/USD, курс покупки повысился на 6,56 коп. до 26,9552 UAH/USD.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 7 копеек в понедельник снизился на 10 копеек до 27,10 UAH/USD.

Также эксперты рассказали, каким будет курс гривны после отставки Якова Смолия.

А с 3 по 10 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,53 копеек до 27,0777 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,48 копеек до 26,8209 UAH/USD после стремительного роста на прошлой неделе.

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