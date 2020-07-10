После стремительного роста на прошлой неделе доллар в обменниках падает

С 3 по 10 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,53 коп. до 27,0777 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,48 коп. до 26,8209 UAH/USD после стремительного роста на прошлой неделе.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 2,47 коп. до 30,0302 UAH/EUR, курс продажи понизился на 14,58 коп. до 30,5772 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 26 июня по 3 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 51,26 коп. до 27,3330 UAH/USD, курс покупки повысился на 36,06 коп. до 26,9457 UAH/USD после незначительного понижения на прошлой неделе.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 10 июля 26,8209 27,0777 30,0302 30,5772 3,3400 3,8900 По сравнению с 3 июля -0,1248 -0,2553 -0,0247 -0,1458 0,0100 -0,0400

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.