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10 июля 2020, пятница, 14:50 13
Финансы 2020-07-10T14:54:41+03:00
Українські Новини
После стремительного роста на прошлой неделе доллар в обменниках падает

После стремительного роста на прошлой неделе доллар в обменниках падает

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара снова падает
Курс доллара снова падает

С 3 по 10 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,53 коп. до 27,0777 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,48 коп. до 26,8209 UAH/USD после стремительного роста на прошлой неделе.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 2,47 коп. до 30,0302 UAH/EUR, курс продажи понизился на 14,58 коп. до 30,5772 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 26 июня по 3 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 51,26 коп. до 27,3330 UAH/USD, курс покупки повысился на 36,06 коп. до 26,9457 UAH/USD после незначительного понижения на прошлой неделе.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 10 июля

26,8209

27,0777

30,0302

30,5772

3,3400

3,8900

По сравнению с 3 июля

-0,1248

-0,2553

-0,0247

-0,1458

0,0100

-0,0400

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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