подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 июля 2020, понедельник, 17:28 133
Экономика 2020-07-13T17:28:27+03:00
Українські Новини
Гривна ослабла. Курс нацвалюты на межбанке в начале недели

Гривна ослабла. Курс нацвалюты на межбанке в начале недели

Надежда Комендантова
Курс гривны, Нацбанк, Межбанк, курс гривны к доллару
Деньги.
Деньги.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 7 коп. в понедельник снизился на 10 коп. до 27,10 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,08-27,10 UAH/USD, после котировки сохранялись неизменными, затем установились на уровне 27,10-27,12 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,15% с 23,74 UAH/USD до 27,10 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, с 3 по 10 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,53 копеек до 27,0777 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,48 копеек до 26,8209 UAH/USD после стремительного роста на прошлой неделе.

Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 июля, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH/USD, а в обменных пунктах киевских банков доллар и евро в начале недели подорожали.

 

Больше новостей о: Курс гривны Нацбанк Межбанк курс гривны к доллару

Закарпатская, Винницкая и еще 5 областей не готовы к смягчению карантина
Местные выборы и вопросы сферы ЖКХ. Чем займется Рада в понедельник
Новости
Суд отменил ограничение на передвижение и ношение электронного браслета для Дугарь 17:41
В Германии рассказали, как планируют избежать второй волны коронавируса 17:39
Татьяна Терехова. Фото: eramedia.com.ua
Новый закон о медиа внедряет цензуру соцсетей и электронных СМИ, – Терехова о сворачивании свободы слова 17:38 Видео
В Черновцах горит фабрика по производству обуви 17:35
Гривна ослабла. Курс нацвалюты на межбанке в начале недели 17:28
больше новостей
Супрун рассказала о пользе кукурузы и предостерегла от переедания злака 18:29
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
"Укрзализныця" запускает 40 поездов: полный список направлений и расписание 21:16 Список
больше новостей
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных 08:19
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
больше новостей
В Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, а смертность начала расти
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok