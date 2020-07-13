Гривна ослабла. Курс нацвалюты на межбанке в начале недели

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 7 коп. в понедельник снизился на 10 коп. до 27,10 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,08-27,10 UAH/USD, после котировки сохранялись неизменными, затем установились на уровне 27,10-27,12 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,15% с 23,74 UAH/USD до 27,10 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, с 3 по 10 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,53 копеек до 27,0777 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,48 копеек до 26,8209 UAH/USD после стремительного роста на прошлой неделе.

Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 июля, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH/USD, а в обменных пунктах киевских банков доллар и евро в начале недели подорожали.