Отставка Смолия. Эксперты рассказали, каким будет курс гривны

Уже на следующий день после заявления об отставке Якова Смолия курс доллара стал выше 27 гривен, чего не было с момента паники из-за коронакризиса. По словам советника президента Владимира Зеленского Олега Устенко, финансовый рынок не любит и боится любых изменений. Об этом пишет "Сегодня".

"Понятно, что финансовый рынок не любит, не приветствует и боится любых изменений. Не только в Украине, это так в любой стране мира. Поэтому мы вправе ожидать, что рынок может паниковать на протяжении ближайших нескольких дней. Но также правда, что как только будут сделаны соответствующие назначения и заявления о том, что монетарная политика будет оставаться в том же русле, я думаю, рынок моментально успокоится", – говорит Олег Устенко.

Что касается более отдаленных перспектив, то доктор экономических наук Олег Яременко, например, видит как возможный негатив, так и позитив.

"Позитив в том, что сейчас формируется функциональное единство финансового, денежно-кредитного блока. А негатив может быть связан с определенными расчетами и планами Международного валютного фонда. Поскольку Смолий так или иначе был связан с получением этих кредитов, с сотрудничеством, участвовал в разработке Меморандума. И, когда такой человек уходит, это, конечно, нехорошо", – говорит эксперт.

Экономический эксперт Борис Кушнирук уточняет: если МВФ получит доказательства нарушения независимости НБУ, Украина может лишиться международной финансовой помощи, и тогда придется включать "печатный станок".

"Представьте себе ситуацию, если бы наши западные партнеры прекратили давать нам кредиты и помощь – например, за то, что мы нарушили независимость Нацбанка. Тогда встанет вопрос: за счет чего финансировать дефицит бюджета? Его можно финансировать или за счет эмиссии, причем эмиссии на сотни миллиардов гривен, или, извините, закрыть все бюджетное финансирование, и тогда наступит катастрофа. То есть реакции "сегодня на завтра" не будет. Но она может аукнуться экономике довольно быстро", – считает Борис Кушнирук.



Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл.



Как сообщали Українські Новини, Рада уволила Смолия с поста главы НБУ.



Кроме того, гривна после обвала немного выросла.