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04 июля 2020, суббота, 05:25 410
Экономика 2020-07-04T05:25:01+03:00
Українські Новини
Отставка Смолия. Эксперты рассказали, каким будет курс гривны

Отставка Смолия. Эксперты рассказали, каким будет курс гривны

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Курс валют, Доллар, курс доллара, отставка Смолия, Увольнение Смолия
Курс гривны
Курс гривны

Уже на следующий день после заявления об отставке Якова Смолия курс доллара стал выше 27 гривен, чего не было с момента паники из-за коронакризиса. По словам советника президента Владимира Зеленского Олега Устенко, финансовый рынок не любит и боится любых изменений. Об этом пишет "Сегодня".

"Понятно, что финансовый рынок не любит, не приветствует и боится любых изменений. Не только в Украине, это так в любой стране мира. Поэтому мы вправе ожидать, что рынок может паниковать на протяжении ближайших нескольких дней. Но также правда, что как только будут сделаны соответствующие назначения и заявления о том, что монетарная политика будет оставаться в том же русле, я думаю, рынок моментально успокоится", – говорит Олег Устенко.

Что касается более отдаленных перспектив, то доктор экономических наук Олег Яременко, например, видит как возможный негатив, так и позитив.

"Позитив в том, что сейчас формируется функциональное единство финансового, денежно-кредитного блока. А негатив может быть связан с определенными расчетами и планами Международного валютного фонда. Поскольку Смолий так или иначе был связан с получением этих кредитов, с сотрудничеством, участвовал в разработке Меморандума. И, когда такой человек уходит, это, конечно, нехорошо", – говорит эксперт.

Экономический эксперт Борис Кушнирук уточняет: если МВФ получит доказательства нарушения независимости НБУ, Украина может лишиться международной финансовой помощи, и тогда придется включать "печатный станок".

"Представьте себе ситуацию, если бы наши западные партнеры прекратили давать нам кредиты и помощь – например, за то, что мы нарушили независимость Нацбанка. Тогда встанет вопрос: за счет чего финансировать дефицит бюджета? Его можно финансировать или за счет эмиссии, причем эмиссии на сотни миллиардов гривен, или, извините, закрыть все бюджетное финансирование, и тогда наступит катастрофа. То есть реакции "сегодня на завтра" не будет. Но она может аукнуться экономике довольно быстро", – считает Борис Кушнирук.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл. 

Как сообщали Українські Новини, Рада уволила Смолия с поста главы НБУ

Кроме того, гривна после обвала немного выросла

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