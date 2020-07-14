Доллар и евро подскочили в обменниках. Курс валют на 14 июля

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 июля на 5,49 коп. до 27,2158 UAH/USD, курс покупки повысился на 6,56 коп. до 26,9552 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 15,10 коп. до 30,2577 UAH/EUR, курс продажи повысился на 10,68 коп. до 30,7977 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,9552 27,2158 30,2577 30,7977 3,35 3,93 Максимальный 27,0800 27,3000 30,5500 31,1000 3,75 5,00 Минимальный 26,7500 27,1200 29,8000 30,5900 2,30 3,76

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 7 копеек в понедельник снизился на 10 копеек до 27,10 UAH/USD.

Также эксперты рассказали, каким будет курс гривны после отставки Якова Смолия.

А с 3 по 10 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,53 копеек до 27,0777 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,48 копеек до 26,8209 UAH/USD после стремительного роста на прошлой неделе.