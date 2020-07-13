Рубль после выходных немного просел. Курс российской нацвалюты на 13 июля

В понедельник, 13 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 10 июля, понизился на 2 копейки и составляет 3,32 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в понедельник повысился по сравнению с 10 июля на 1 копейку и составляет 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 13 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,32 3,90 Максимальный 3,74 5,00 Минимальный 2,30 3,73

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 10 июля на 7,46 коп. до 27,1523 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,88 коп. до 26,8697 UAH/USD.

Также с 3 по 10 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,53 копеек до 27,0777 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,48 копеек до 26,8209 UAH/USD после стремительного роста на прошлой неделе.

Кроме того, в пятницу, 10 июля, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 2 копеек в пятницу снизился на 7 копеек до 27,00 UAH/USD.