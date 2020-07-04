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04 июля 2020, суббота, 14:13 220
Общество 2020-07-04T14:30:06+03:00
Українські Новини
200 дней лжи. Несколько сотен людей вышли на акцию в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

200 дней лжи. Несколько сотен людей вышли на акцию в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

Елена Новикова
Акция протеста, Павел Шеремет, Убийство Шеремета, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, 200 дней лжи

Несколько сотен активистов проводят акцию "200 дней лжи" возле парка имени Тараса Шевченка в Киеве в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которое, как утверждают в Нацполиции, готово для передачи в суд.

Об этом свидетельствуют телентрансляции с места событий, передают Українськi Новини.

Среди участников, поддерживающих подозреваемых в убийстве Шеремета Андрея Антоненка, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь - общественные активисты, волонтеры, военные, представители националистических организаций.

Протестующие держат транспаранты с надписями "Хватит вранья!" и "Свободу политзаключенным!"

Акция Акция "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Фото: Эльдар Сарахман/Украинская правда

Акция Акция "200 дней лжи" проходит в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Фото: Эльдар Сарахман/Украинская правда

После протеста в парке участники акции намерены пойти маршем к зданию Министерства внутренних дел и Офиса Президента.

В поддержку подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета проводят акцию. Фото: Эльдар Сарахман/Украинская правдаВ поддержку подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета проводят акцию. Фото: Эльдар Сарахман/Украинская правда

Как сообщали Українськi Новини, 22 мая стало известно, что Национальная полиция закончила досудебное расследования уголовного производства об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Владимир Зеленский заявил, что за дело об убийстве Павла Шеремета отвечает Арсен Аваков.

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