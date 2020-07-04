200 дней лжи. Несколько сотен людей вышли на акцию в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

Несколько сотен активистов проводят акцию "200 дней лжи" возле парка имени Тараса Шевченка в Киеве в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которое, как утверждают в Нацполиции, готово для передачи в суд.

Об этом свидетельствуют телентрансляции с места событий, передают Українськi Новини.

Среди участников, поддерживающих подозреваемых в убийстве Шеремета Андрея Антоненка, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь - общественные активисты, волонтеры, военные, представители националистических организаций.

Протестующие держат транспаранты с надписями "Хватит вранья!" и "Свободу политзаключенным!"

Акция "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Фото: Эльдар Сарахман/Украинская правда

Акция "200 дней лжи" проходит в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Фото: Эльдар Сарахман/Украинская правда

После протеста в парке участники акции намерены пойти маршем к зданию Министерства внутренних дел и Офиса Президента.

В поддержку подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета проводят акцию. Фото: Эльдар Сарахман/Украинская правда

Как сообщали Українськi Новини, 22 мая стало известно, что Национальная полиция закончила досудебное расследования уголовного производства об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Владимир Зеленский заявил, что за дело об убийстве Павла Шеремета отвечает Арсен Аваков.