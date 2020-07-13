подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 июля 2020, понедельник, 16:07 580
Европа 2020-07-13T16:07:26+03:00
Українські Новини
Италия намерена продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса

Италия намерена продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Италия, Чрезвычайное положение, чрезвычайные ситуации, коронавирус в Италии
Италия, Милан. Фото: pixabay
Италия, Милан. Фото: pixabay

Италия, которая на днях закрыла въезд для 13 стран, не входящих в Евросоюз, намерена продлить чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии коронавируса в январе. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Reuters.

"Возможное продление означает, что у нас есть возможность продолжать принимать необходимые меры, чтобы противостоять эпидемии", - сказал Конте, выступая в Венеции.

Италия объявила о чрезвычайном положении полгода назад, после того, как двое китайцев получили положительный результат теста на коронавирус - первые случаи инфицирования в стране, в ходе чего страна оказалась одним из самых крупных эпицентров пандемии. Срок окончани чп истекает 31 июля. 

Как сообщали Українські Новини, ранее стало известно о том, что коронавирус в Италии обнаружили еще в декабре 2019 года в сточных водах. 

Также в Италии запретили ручную кладь на авиарейсах из-за коронавируса.

Тем временем, Грузия открывает границы для пяти стран Евросоюза, а Черногория разрешила украинцам въезд без теста на коронавирус.

 

Больше новостей о: Италия Чрезвычайное положение чрезвычайные ситуации коронавирус в Италии

Италия закрыла границы для 13 стран, не входящих в...
Несмотря на решение ЕС Италия не откроет границы д...
Испания намерена продлить карантин и режим чрезвыч...
Не путать с чрезвычайным положением. Спасатели объ...
Закарпатская, Винницкая и еще 5 областей не готовы к смягчению карантина
Местные выборы и вопросы сферы ЖКХ. Чем займется Рада в понедельник
Новости
За первые полгода 2020 в Украине сократился почти на 10% объем внешней торговли товарами 16:26
Италия намерена продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса 16:07
Суд отказался изменить меру пресечения кировоградскому экс-губернатору Балоню 16:05
"Слуги народа" просят Раду проголосовать закон о возврате обучения в школах на русском 16:01
Испания для гарантии "безопасного туризма" разместит 40 тысяч полицейских на самых популярных курортах 15:37
больше новостей
Супрун рассказала о пользе кукурузы и предостерегла от переедания злака 18:29
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Юлия Мендель. Скриншот Instagram iuliia_mendel
Мендель в пикантном наряде прокомментировала слухи о беременности от Зеленского 16:52
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
больше новостей
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных 08:19
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
больше новостей
В Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, а смертность начала расти
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok