Італія має намір продовжити надзвичайний стан через коронавірус

Італія має намір продовжити надзвичайний стан, введений через пандемію коронавірусу в січні, в той час, як країна днями закрила в'їзд для 13 країн, що не входять в Євросоюз. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє Reuters.

"Можливе продовження означає, що у нас є можливість продовжувати приймати необхідні заходи, щоб протистояти епідемії", - сказав Конте, виступаючи у Венеції.

Італія оголосила про надзвичайний стан півроку тому, після того, як двоє китайців отримали позитивний результат тесту на коронавірус - перші випадки інфікування в країні, під час чого країна виявилася одним із найбільших епіцентрів пандемії. Термін закінчення НС - 31 липня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше стало відомо про те, що коронавірус в Італії виявили ще в грудні 2019 року в стічних водах.

Також в Італії заборонили ручний багаж на авіарейсах через коронавірус.

Тим часом, Грузія відкриває кордони для п'яти країн Євросоюзу, а Чорногорія дозволила українцям в'їзд без тесту на коронавірус.