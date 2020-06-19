Коронавирус в Италии появился еще в декабре 2019 года. Его обнаружили в сточных водах

Исследователи в Италии заявили о том, что коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 распространялась по стране еще в декабре 2019 года. Ученые обнаружили ее в образцах сточных вод Милана и Турина. Об этом говорится в исследовании Итальянского государственного института здоровья, передает Бабель.

"Во время исследования изучили 40 образцов сточных вод, собранных с октября 2019 года до февраля 2020 года, и 24 контрольных образца за сентябрь 2018 — июнь 2019 года, что позволило безопасно исключить присутствие вируса. Результаты подтвердили, что в двух разных лабораториях двумя различными методами было показано присутствие РНК SARS-CoV-2 в образцах, отобранных в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года", — сообщила одна из исследовательниц из Департамента здоровья и качества воды Джузеппина Ла Роса.

Согласно исследованию, результаты подтверждают результаты других. Речь идет о тех французских пациентах, у котороых обнаружили коронавирус в крови в декабре 2019 года и в сточных водах Барселоны в середине января 2020 года.

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