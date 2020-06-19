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  • Коронавирус в Италии появился еще в декабре 2019 года. Его обнаружили в сточных водах
19 июня 2020, пятница, 13:56 56
Европа 2020-06-19T15:00:02+03:00
Українські Новини
Коронавирус в Италии появился еще в декабре 2019 года. Его обнаружили в сточных водах

Коронавирус в Италии появился еще в декабре 2019 года. Его обнаружили в сточных водах

Елизавета Кесельман
Италия, сточные воды, коронавирус в Италии
Сточные воды. Фото: Forbes.kz
Сточные воды. Фото: Forbes.kz

Исследователи в Италии заявили о том, что коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 распространялась по стране еще в декабре 2019 года. Ученые обнаружили ее в образцах сточных вод Милана и Турина. Об этом говорится в исследовании Итальянского государственного института здоровья, передает Бабель. 

"Во время исследования изучили 40 образцов сточных вод, собранных с октября 2019 года до февраля 2020 года, и 24 контрольных образца за сентябрь 2018 — июнь 2019 года, что позволило безопасно исключить присутствие вируса. Результаты подтвердили, что в двух разных лабораториях двумя различными методами было показано присутствие РНК SARS-CoV-2 в образцах, отобранных в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года", — сообщила одна из исследовательниц из Департамента здоровья и качества воды Джузеппина Ла Роса.

Согласно исследованию, результаты подтверждают результаты других. Речь идет о тех французских пациентах, у котороых обнаружили коронавирус в крови в декабре 2019 года и в сточных водах Барселоны в середине января 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, в Великобритании заявили, что препарат дексаметазон способствует снижению риска смертности от коронавируса. 

После этого Всемирная организация здравоохранения официально представила этот препарат миру, заявив, что из все проведенных клинических испытаний ранее, именно дексаметазон показал наилучшие результаты. 

Однако медики и эксперты предупредили, что дексаметазон оказывает смертельно-побочные эффекты на больных с легкой или средней формой коронавируса. 

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