подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Несмотря на усиление карантина Черногория разрешила украинцам въезд без теста на коронавирус
08 июля 2020, среда, 09:35 58
Мир 2020-07-08T10:45:02+03:00
Українські Новини
Несмотря на усиление карантина Черногория разрешила украинцам въезд без теста на коронавирус

Несмотря на усиление карантина Черногория разрешила украинцам въезд без теста на коронавирус

Елизавета Кесельман
Украина, Черногория, открытие границ, сдача теста на коронавирус
Черногория. Фото:montenegro-gb.ru
Черногория. Фото:montenegro-gb.ru

Несмотря на то, что еще вчера Черногория усилила карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, страна упростила въезд для туристов из Украины, убрав требование о наличии негативного теста на коронавирус. Об этом свидетельствуют появление Украины в "зеленом списке" на сайте Института общественного здоровья Черногории.

Отныне Украина входит в перечень стран, которым позволяется въезд без дополнительных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Информацию подтверждает и посольство Украины в Черногории.

"Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в" зеленый "список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем", - говорится в сообщении.

В то же время, для Украины Черногория все еще является в "красном списке стран": после возращения оттуда необходимо отбыть самоизоляцию или сдать тест.

Как сообщали Українські Новини, 4 июля в Черногорию вылетел первый чартер с украинскими туристами. 

До этого Черногория изменила правила допуска украинцев на свою территорию. Ранее было необходимо иметь результаты ПЦР-теста, теперь разрешили въезд и с результатами ИФА-теста на антитела (ELISA). Экспресс-тест не подходит.

Больше новостей о: Украина Черногория открытие границ сдача теста на коронавирус

Заболеваемость коронавирусом стремительно увеличивается второй день подряд
НАПК вручило Зеленскому два админпротокола за недекларирование существенных изменений в имуществе
Новости
Зеленский наградил украинских артистов. Фото: пресс-служба Президента
Зеленский наградил Тину Кароль, Потапа и Ирину Билык ко Дню Конституции за вклад в развитие государства 10:45
Сегодня суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко 10:26
Экс-пограничнику сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке Порошенко через границу 10:08
В Белграде штурмовали парламент после объявления об усилении карантина и введении комендантского часа 10:03
Киевсовет отказался передавать Минздраву Центр микрохирургии глаза и Центр репродуктивной медицины, - СМИ 10:01
больше новостей
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение 09:00
"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов 22:47
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
В Раде предлагают передать Нацсовету по телевидению право требовать в суде блокирование онлайн-медиа 16:25
В Киеве ночью разбушуется сильная гроза: рекомендуют спрятать автомобили и закрыть окна 18:01
Ивана Купала. Фото: pixabay
Ивана Купала-2020. Поздравления в картинках и открытках 20:30
Готовы стрелять: Кива и Ярош обменялись угрозами 22:19
больше новостей
Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok