Несмотря на усиление карантина Черногория разрешила украинцам въезд без теста на коронавирус

Несмотря на то, что еще вчера Черногория усилила карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, страна упростила въезд для туристов из Украины, убрав требование о наличии негативного теста на коронавирус. Об этом свидетельствуют появление Украины в "зеленом списке" на сайте Института общественного здоровья Черногории.

Отныне Украина входит в перечень стран, которым позволяется въезд без дополнительных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Информацию подтверждает и посольство Украины в Черногории.

"Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в" зеленый "список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем", - говорится в сообщении.

В то же время, для Украины Черногория все еще является в "красном списке стран": после возращения оттуда необходимо отбыть самоизоляцию или сдать тест.

Как сообщали Українські Новини, 4 июля в Черногорию вылетел первый чартер с украинскими туристами.

До этого Черногория изменила правила допуска украинцев на свою территорию. Ранее было необходимо иметь результаты ПЦР-теста, теперь разрешили въезд и с результатами ИФА-теста на антитела (ELISA). Экспресс-тест не подходит.