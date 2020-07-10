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10 июля 2020, пятница, 10:28 362
Европа 2020-07-10T10:45:01+03:00
Українські Новини
Италия закрыла границы для 13 стран, не входящих в ЕС, из-за пандемии коронавируса

Италия закрыла границы для 13 стран, не входящих в ЕС, из-за пандемии коронавируса

Елизавета Кесельман
Италия, Европа, Закрытие границ, Открытие границ в Европе, Третьи страны
Италия, Милан. Фото: pixabay
Италия, Милан. Фото: pixabay

Италия, которая и ранее придерживалась политики закрытых границ с третьими странами, несмотря на решение Евросоюза разрешить въезд гражданам государств, которые не являются членами ЕС, приняла решение закрыть границы для 13 "третьих стран", в связи с высокой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в тех регионах. Об этом говорится в постановлении министерства здравоохранения Италии.

Отмечается, что Италия временно запретила прямое и непрямое авиасообщение с 13 странами из-за пределов ЕС, отнесла к "красной зоны".

"В мире пандемия сейчас в разгаре. Мы не можем пренебречь жертвами, принесенными итальянцами в предыдущие месяцы, поэтому будем действовать максимально осторожно", - отметил министр здравоохранения Роберто Сперанца, комментируя решение.

В частности, документ предусматривает запрет въезда на территорию Италии, в том числе транзитного, людям, которые в последние 14 дней посещали такие страны как Армения, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Молдова, Бразилия, Чили, Перу, Бангладеш, Бахрейн, Оман, Кувейт Панама и Доминиканская Республика.

Как сообщали Українські Новини, Грузия открывает границы для пяти стран Евросоюза.

Кроме того, несмотря на усиление карантина Черногория разрешила украинцам въезд без теста на коронавирус.

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