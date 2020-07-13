В Киеве продолжают закрывать заведения. На выходных на нарушении карантина попались еще три

После того, как в Киеве закрыли стриптиз-клуб за работу после 23:00 и работу без масок, киевские власти закрыли еще три развлекательных заведения за нарушение режима карантина. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини. "За выходные закрыли еще 3 развлекательных заведения", - сказал он. По его словам, только за прошлую неделю было проверено более 1 тыс. ресторанов, кафе, магазинов и рынков. Составлено 446 протоколов о нарушении. Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация закрыла 4 ночных клуба из-за нарушения карантинных мер и работы после 22:00. Во время усиления карантина в Киеве запретили работу кафе и развлекательных заведений после 22:00. За 2 дня полицейские составили 355 административных протоколов о нарушении карантинных ограничений в заведениях торговли и общественного питания. 24 июня Киев разрешил работу ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и бассейнов.