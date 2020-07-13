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13 июля 2020, понедельник, 13:21 149
Общество 2020-07-13T13:45:02+03:00
Українські Новини
В Киеве продолжают закрывать заведения. На выходных на нарушении карантина попались еще три

В Киеве продолжают закрывать заведения. На выходных на нарушении карантина попались еще три

Кира Молчанова
Виталий Кличко, КГГА, Карантин, Административный протокол, Нарушение карантина
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

После того, как в Киеве закрыли стриптиз-клуб за работу после 23:00 и работу без масок, киевские власти закрыли еще три развлекательных заведения за нарушение режима карантина.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"За выходные закрыли еще 3 развлекательных заведения", - сказал он.

По его словам, только за прошлую неделю было проверено более 1 тыс. ресторанов, кафе, магазинов и рынков.

Составлено 446 протоколов о нарушении.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация закрыла 4 ночных клуба из-за нарушения карантинных мер и работы после 22:00.

Во время усиления карантина в Киеве запретили работу кафе и развлекательных заведений после 22:00.

За 2 дня полицейские составили 355 административных протоколов о нарушении карантинных ограничений в заведениях торговли и общественного питания.

24 июня Киев разрешил работу ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и бассейнов.

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