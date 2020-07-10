В Киеве стриптиз-клуб закрыли из-за нарушения карантина

После того, как в Киеве закрыли четыре ночных клуба за работу после 22:00, была прекращена работа еще одного ночного заведения – стриптиз-клуба Dolls, который работал позже установленного срока. Об этом сообщает пресс-служба Муниципальной охраны в Киеве на своей странице в Facebook. "Ночной стриптиз-клуб" Dolls ". Представители муниципальной охраны совместно с Держпродспоживслужбою проверили как соблюдаются карантина в ночное время развлекательные заведения. Оказалось - никак. Десятки девушек-танцовщиц и несколько посетителей. О масках здесь не слышали", - говорится в сообщении. Заведение закрыли, а на нарушителей составили административный протокол. Ночной клуб. Фото: Facebook "Муніципальна охорона" Муниципальная охрана пришла в клуб. Фото: Facebook "Муніципальна охорона" Посетители и работники были без масок. Фото: Facebook "Муніципальна охорона" Как сообщали Українські Новини, во время усиления карантина в Киеве, запретили работу кафе и развлекательных заведений после 22:00. За 2 дня полицейские составили 355 административных протоколов о нарушении карантинных ограничений в заведениях торговли и общественного питания. 24 июня Киев разрешил работу ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и бассейнов.