У Києві продовжують закривати заклади. На вихідних на порушення карантину попалися ще три

У Києві закрили стриптиз-клуб за роботу після 23:00 і роботу без масок, потім київська влада закрила ще три розважальні заклади за порушення режиму карантину.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"За вихідні закрили ще 3 розважальних заклади", - сказав він.

За його словами, лише за минулий тиждень було перевірено понад 1 тис. ресторанів, кафе, магазинів та ринків.

Складено 446 протоколів про порушення.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація закрила 4 нічних клубів через порушення карантинних заходів і роботи після 22:00.

Під час посилення карантину в Києві заборонили роботу кафе та розважальних закладів після 22:00.

За 2 дні поліційні склали 355 адміністративних протоколів про порушення карантинних обмежень в закладах торгівлі та громадського харчування.

24 червня Київ дозволив роботу ресторанів, кафе, театрів, кінотеатрів та басейнів.