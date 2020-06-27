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27 июня 2020, суббота, 19:58 33
Силовые структуры 2020-06-27T20:00:02+03:00
Українські Новини
За два дня полицейские составили 355 протоколов о нарушениях карантина в кафе и ресторанах

За два дня полицейские составили 355 протоколов о нарушениях карантина в кафе и ресторанах

Ольга Фандорина
Полиция, Нарушения, нарушения карантина, Карантин\
Карантин в Одессе
Карантин в Одессе

Полицейские составили 355 административных протоколов о нарушении карантинных ограничений в заведениях торговли и общественного питания в течении 2 суток.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Отмечается, что всего во время отработки, в которую были вовлечены 640 рейдовых групп, правоохранители в течение двух суток проверили более 6 200 заведений.

В частности, было проверено почти 3 500 предприятий торговли, 2 000 заведений общественного питания, 850 ночных клубов и развлекательных заведений.

"По результатам проверок полицейские составили 355 административных протоколов в соответствии со ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них 28 - на директоров развлекательных заведений, 100 - на руководителей предприятий общественного питания и 227 - на директоров предприятий торговли", - сказано в сообщении.

Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

Всего с начала карантина полицейские составили 14 569 административных протоколов и начали 176 уголовных производств за нарушение ограничений.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, однако в Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина.

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