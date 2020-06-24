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24 июня 2020, среда, 14:02 397
Общество 2020-06-24T14:30:02+03:00
Українські Новини
В Киеве кафе и рестораны получили разрешение открыться полностью: какие условия

В Киеве кафе и рестораны получили разрешение открыться полностью: какие условия

Ирина Николенко
Киев, карантин в Украине, Заведения питания, послабление карантина в Киеве
Кафе. Фото: Pixabay
Кафе. Фото: Pixabay

В то время, как в Украине по состоянию на 24 июня продолжается 105-ый день карантина, в Киеве ослабляют карантин и позволили возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в помещениях. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.

Киевские власти разрешили возобновить работу столичных кафе и ресторанов в помещениях.

Заведения питания должны обеспечить:

  • Маркировку для соблюдения дистанции в очередях.
  • Соблюдение расстояния между столами не менее 1,5 метра.
  • Размещение не более четырех клиентов за одним столом.

Что запрещается:

  • Вход посетителей без сопровождения работника.
  • Проведение банкетов и других мероприятий, в которых принимают участие более 10 человек.
  • Функционирования детских комнат.
  • Приготовление пищи на открытых кухнях, если они не отгорожены от посетителей перегородкой.
  • Функционирование буфетов самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентом.

Кроме того, в заведениях быстрого питания блюда, напитки, подносы и столовые приборы должны выдаваться по просьбе посетителя.

Ранее Українські Новини сообщали, в Украине Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Мэр Киева Кличко допускает, что в столица может вернуться к ранее отмененным карантинным ограничениям из-за очень высокой заболеваемости коронавирусом.

В Офисе президента сообщают, что в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине могут ввести строгий карантин.

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