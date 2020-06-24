В Киеве кафе и рестораны получили разрешение открыться полностью: какие условия

В то время, как в Украине по состоянию на 24 июня продолжается 105-ый день карантина, в Киеве ослабляют карантин и позволили возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в помещениях. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.

Киевские власти разрешили возобновить работу столичных кафе и ресторанов в помещениях.

Заведения питания должны обеспечить:

Маркировку для соблюдения дистанции в очередях.

Соблюдение расстояния между столами не менее 1,5 метра.

Размещение не более четырех клиентов за одним столом.

Что запрещается:

Вход посетителей без сопровождения работника.

Проведение банкетов и других мероприятий, в которых принимают участие более 10 человек.

Функционирования детских комнат.

Приготовление пищи на открытых кухнях, если они не отгорожены от посетителей перегородкой.

Функционирование буфетов самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентом.

Кроме того, в заведениях быстрого питания блюда, напитки, подносы и столовые приборы должны выдаваться по просьбе посетителя.

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Мэр Киева Кличко допускает, что в столица может вернуться к ранее отмененным карантинным ограничениям из-за очень высокой заболеваемости коронавирусом.

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