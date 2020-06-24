В Киеве кафе и рестораны получили разрешение открыться полностью: какие условия

В то время, как в Украине по состоянию на 24 июня продолжается 105-ый день карантина, в Киеве ослабляют карантин и позволили возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в помещениях. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини. Киевские власти разрешили возобновить работу столичных кафе и ресторанов в помещениях. Заведения питания должны обеспечить: Маркировку для соблюдения дистанции в очередях. Соблюдение расстояния между столами не менее 1,5 метра. Размещение не более четырех клиентов за одним столом. Что запрещается: Вход посетителей без сопровождения работника. Проведение банкетов и других мероприятий, в которых принимают участие более 10 человек. Функционирования детских комнат. Приготовление пищи на открытых кухнях, если они не отгорожены от посетителей перегородкой. Функционирование буфетов самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентом. Кроме того, в заведениях быстрого питания блюда, напитки, подносы и столовые приборы должны выдаваться по просьбе посетителя. Ранее Українські Новини сообщали, в Украине Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. Мэр Киева Кличко допускает, что в столица может вернуться к ранее отмененным карантинным ограничениям из-за очень высокой заболеваемости коронавирусом. В Офисе президента сообщают, что в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине могут ввести строгий карантин.