Киев закрыл 4 ночных клуба из-за нарушения карантина и работы после 22:00

После того, как в Киеве разрешили работать кафе и кинотеатрам после 22:00, Киевская городская государственная администрация закрыла 4 ночных клуба из-за нарушения карантинных мер и работы после установленного времени.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"О проверках ночных клубов. После выявления грубых нарушений специальная комиссия приняла решение о закрытии уже четырех таких заведений. Потому что они, пренебрегая безопасностью посетителей и нарушая правила, работали после 22:00. Проверки будут продолжаться и в дальнейшем", – сказал он.

Он напомнил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22:00.

"Но это не касается ночных клубов и развлекательных заведений. Я не хочу никого пугать. Но динамика распространения болезни у нас – неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям. Давайте не доводить до этого", – добавил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, во время усиления карантина в Киеве, запретили работу кафе и развлекательных заведений после 22:00.

За 2 дня полицейские составили 355 административных протоколов о нарушении карантинных ограничений в заведениях торговли и общественного питания.