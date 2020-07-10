подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 июля 2020, пятница, 13:13 246
Общество 2020-07-10T14:00:03+03:00
Українські Новини
Киев закрыл 4 ночных клуба из-за нарушения карантина и работы после 22:00

Киев закрыл 4 ночных клуба из-за нарушения карантина и работы после 22:00

Ирина Николенко
Виталий Кличко, КГГА, Ночные клубы, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве, Нарушение карантина
Ночной клуб. Фото: pixabay
Ночной клуб. Фото: pixabay

После того, как в Киеве разрешили работать кафе и кинотеатрам после 22:00, Киевская городская государственная администрация закрыла 4 ночных клуба из-за нарушения карантинных мер и работы после установленного времени.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"О проверках ночных клубов. После выявления грубых нарушений специальная комиссия приняла решение о закрытии уже четырех таких заведений. Потому что они, пренебрегая безопасностью посетителей и нарушая правила, работали после 22:00. Проверки будут продолжаться и в дальнейшем", – сказал он.

Он напомнил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22:00.

"Но это не касается ночных клубов и развлекательных заведений. Я не хочу никого пугать. Но динамика распространения болезни у нас – неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям. Давайте не доводить до этого", – добавил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, во время усиления карантина в Киеве, запретили работу кафе и развлекательных заведений после 22:00.

За 2 дня полицейские составили 355 административных протоколов о нарушении карантинных ограничений в заведениях торговли и общественного питания.

Больше новостей о: Виталий Кличко КГГА Ночные клубы коронавирус в Украине коронавирус в Киеве карантин в Киеве Нарушение карантина

Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет...
Заболеваемость коронавирусом в Киеве начала падать...
Киев разрешил кафе и кинотеатрам работать после 22...
Вместо транспортных развязок Кличко строит вело-пе...
Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет
Количество новых инфицированных коронавирусом растет четвертый день подряд
Новости
Коллектив "Электротяжмаша" в третий раз просят Зеленского спасти завод 13:51
Железнодорожные больницы могут стать частными структурами, – "Укрзализныця" 13:45
Новый законопроект "О медиа" дает возможность прекратить вещание любого телеканала за 1 день, - медиаюрист 13:33
Доступная ипотека даст мотивацию украинцам работать в Украине, а не за границей, – Зубик 13:30 Видео
Каждое четвертое заведение Киева нарушает правила карантина 13:13
больше новостей
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
В Петра Порошенко бросили деньгами. Сувенирными. Скриншот видео
В Порошенко бросили пачку долларов, когда он произносил речь с порога Печерского суда 17:21
больше новостей
Киев закрыл 4 ночных клуба из-за нарушения карантина и работы после 22:00
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok